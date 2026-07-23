Horoscopul zilei de vineri, 24 iulie 2026. Mercur și Venus aduc noroc în dragoste, împăcări și oportunități

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 15:57

Ziua de vineri vine la pachet cu iu influențe astrale favorabile, care aduc optimism, claritate și oportunități de a îmbunătăți relațiile cu cei din jur. Sub armonia creată de Mercur și Venus, comunicarea devine mai ușoară, iar dialogul sincer poate pune capăt neînțelegerilor și poate deschide noi perspective atât în plan personal, cât și profesional. Pentru multe zodii, această zi aduce vești bune, întâlniri importante sau decizii care le pot schimba cursul următoarei perioade.

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