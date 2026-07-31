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Politica· 1 min citire
Gheorghiu, atac la medici: „Fac grevă pentru majorări?”
Oana Gheorghiu
Publicat31 iul. 2026, 10:35
SursăRealitatea PLUS
„Nu am mai văzut oameni care să facă grevă pentru că li se măresc salariile”, este reacția halucinantă a vicepremierului interimar Oana Gheorghiu, după ce medicii din toată țara au intrat în grevă generală.
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