România ar putea avea un nou premier abia în toamnă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 10:40

România ar putea avea un nou premier abia în luna septembrie, după încheierea vacanței parlamentare, potrivit unor informații de ultimă oră prezentate de jurnalista Realitatea Plus, Alessia Păcuraru.

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