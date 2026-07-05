Viktor Orban, acuzat de Magyar că a furat miliarde de euro din Ungaria, îl numește pe premier „dictator”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 16:19

Fostul premier ungar Viktor Orbán, aflat acum în opoziție, acuză guvernul condus de Péter Magyar, cel care i-a pus capăt mandatului de 16 ani la conducerea Ungariei, că împinge țara spre o dictatură. În replică, Magyar susține că Orbán a prejudiciat statul ungar cu miliarde de euro în anii de guvernare.

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