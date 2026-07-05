Viktor Orban, acuzat de Magyar că a furat miliarde de euro din Ungaria, îl numește pe premier „dictator”

Fostul premier ungar Viktor Orbán, aflat acum în opoziție, acuză guvernul condus de Péter Magyar, cel care i-a pus capăt mandatului de 16 ani la conducerea Ungariei, că împinge țara spre o dictatură. În replică, Magyar susține că Orbán a prejudiciat statul ungar cu miliarde de euro în anii de guvernare.
Într-o postare pe Facebook publicată sâmbătă, liderul Fidesz a evocat activitatea fostului președinte János Áder, pe care l-a lăudat pentru apărarea statului de drept: „Cu calm, pe bună dreptate”.
Orbán a continuat printr-un atac direct la adresa actualei puteri: „Ce s-a întâmplat după aceea a fost văzut de toată lumea. Agresiune, amenințări, intimidare. O cale dreaptă spre dictatură. Încotro se îndreaptă guvernul Tisza. Să nu lăsăm să se întâmple asta!”, potrivit Hirado.
Declarațiile vin după ce, pe 2 iulie, János Áder a catalogat drept neconstituțională intenția guvernului de a demite președintele Tamás Sulyok și alți demnitari publici.
Magyar răspunde: acuzații de deturnare de fonduri
Premierul Péter Magyar nu s-a lăsat mai prejos. Actualul premier l-a numit pe János Áder „pescar de fonduri publice”, acuzând Fundația Blue Planet pentru Protecția Climei, condusă de fostul președinte, că „deturnează fonduri publice de ani de zile”. Magyar a mai afirmat că Áder primește o alocație lunară de șase milioane de forinți, beneficiază de o vilă renovată din bani publici și are șofer și majordom.
Actualul premier aduce, de altfel, în mod constant în atenția publicului acuzații de corupție și deturnare de fonduri din perioada în care Orbán a condus guvernul Ungariei.
Contradicția din spatele acuzațiilor lui Orban
Ironia situației nu a scăpat observatorilor politici: Viktor Orbán îl acuză pe Magyar de instaurarea unei dictaturi, deși este cunoscut faptul că fostul premier a transformat Ungaria într-un stat cu profil autoritar, cu control extins asupra instituțiilor, economiei, presei și societății civile.
De altfel, Orbán, aliat declarat al Rusiei și promotor al mișcării MAGA, nu a negat niciodată acest lucru, numindu-și el însuși regimul drept o „democrație iliberală”.