Nicușor Dan, despre anularea alegerilor

12 APRILIE 2025 ( în campania electorală pentru prezidențiale) - „Preşedintele României trebuie să spună unde suntem cu cercetările”

26 NOIEMBRIE ( la prezentarea Strategiei de Apărare Naționale)- ,,Cunoaștem modul de operare. Nu cunoaștem în momentul de față o parte dintre actorii care au fost implicați în zona cibernetică. Știm cum s-a întâmplat, avem inclusiv cantitativ niște indicații, dar nu reușim să identificăm cu precizie ce a fost în spate"

1 DECEMBRIE - „Acum un an România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat un dubiu cu privirea la democrația din România, și între cetățenii români, și în rândul partenerilor noștri (...) nu avem un raport complet cu ce s-a întâmplat acum un an”.

3 DECEMBRIE - ”Poate voi publica raportul pentru anularea alegerilor la sfârșit de ianuarie, aşa, ca să dăm un termen aproximativ”

8 DECEMBRIE - "Estimez că voi putea publica, în două-trei luni, un raport care să reunească toate informațiile despre acest caz"