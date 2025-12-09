Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Culisele Statului Paralel. Nu o să credeți, dar am emoții. Nu mi-a fost ușor.

Am înghițit foarte multe lucruri în această campanie, dar le-am dus. Pentru că o prietenă foarte apropiată căreia îi mulțumesc încă o dată, tot acest an a fost lângă mine și mi-a îndreptat pașii către rugăciune, către smerenie, către înțelepciune și putere. Am avut niște zile grele. Am văzut niște, așa-ziși, bărbați, care m-au făcut în fel și chip. Că sunt strâmbă, că sunt urâtă, că arătam terminată în campanie electorală. N-am candidat la Miss. Nici nu mi-am propus vreodată. Înseamnă că acești oameni au fost falși atunci când arătau chipurile că ajută oamenii fără posibilități. Căci nu poți să interacționezi cu adevărul, cu durerea, cu problemele oamenilor să nu fii afectat. Ăsta este motivul pentru care, într-adevăr, la un moment dat, poate că părea că sunt epuizată.

N-am fost niciodată, să știți. Echipa mea de campanie n-a putut să țină pasul cu mine. Zeci de mii de pași făcuți în fiecare zi. Suferința a fost însă în suflet. Aș fi vrut să-mi iau o săptămână de pauză, ca să pot să mă reîncarc, să pot să vin aici, în fața dumneavoastră, și mai puternică.

Sunt. N-am putut să stau deoparte. Pentru că știu și am văzut și înțeleg că își doresc să distrugă mișcarea suveranistă. Nu puteam să nu fiu începând de astăzi în platou la Culisele Statului Paralel, ca să vă arăt adevărul. Cine sunt adevărații trădători? Cum încearcă să-l căpușeze și să vorbească ei, în numele lui Călin Georgescu? Au strigat către mine și cei care de un an de zile merg în fiecare zi în stradă alături de Călin Georgescu, pentru că au început să fie agresați, jigniți de niște personaje care au fost infiltrate pe lângă Călin Georgescu pentru a-l supraveghea. Scopul este distrugerea valului suveranist. Asta s-a intenționat și în legătură cu mine. Vă aduceți aminte? Când a început campania electorală, au spus că am să mă fac de râs, că n-am să iau nici măcar 5%, că voi fi umilită. A fost pentru ei o speranță că această candidatură a mea va însemna sfârșitul valului suveranist. Și ce să vezi? 129.000 de voturi. Locul 2. Nici în visele cele mai rele nu s-au gândit că se va întâmpla lucrul acesta.

Mulțumesc fiecărui bucureștean care a avut încredere în mine, care m-a votat. Le mulțumesc și celor care n-au venit la vot. Știu, a cântărit foarte mult declarația domnului Georgescu dinaintea votului, din acea săptămână. Nu. Domnul Georgescu n-a făcut altceva decât să rămână drept, să rămână constant cu propriile opinii și să le spună oamenilor că trebuie să-și ia țara înapoi și trebuie reintrat în legalitate. Ceea ce probabil foarte mulți n-au înțeles și din acest motiv n-au venit la vot, iar eu nu îi acuz de absolut nimic, este că domnul Georgescu, de fapt, v-a cerut să faceți ceva. Unii ați venit la vot pentru că ați crezut că așa putem să schimbăm lucrurile și doar așa putem să schimbăm lucrurile. La vot sau în stradă? Unde sunt cei zeci de mii de bucureșteni care îl susțin pe Călin Georgescu și n-au venit la vot? De ce nu sunteți în stradă lângă el? Pe Facebook? Pe TikTok? Lucrurile nu se pot schimba. Are nevoie Călin Georgescu de noi toți. Are nevoie Călin Georgescu de o unitate în rândul suveraniștilor, nu a suveraniștilor vopsiți.

Cei despre care v-am spus de un an de zile că nu sunt suveraniști adevărați, au demonstrat acum cum e posibil ca unul ca Ponta, ca unul ca Teodorovici, care s-au declarat suveraniști, susținători ai domnului Georgescu, să-l susțină pe Daniel Băluță. Au spus-o cu subiect și predicat. Călin Georgescu trăiește în continuare o mizerie. Trebuie să rămânem uniți pentru a-l învinge. Trebuie să rămânem uniți în jurul domnului Georgescu, dar și în jurul AUR și al domnului George Simion. Și am să vă spun de ce. George Simion și AUR nu l-au trădat niciodată pe Călin Georgescu. Sunt lucruri pe care eu nu pot să le spun public, pentru că n-am să mă transform niciodată în purtătorul de cuvânt al nimănui, iar domnul Georgescu n-are nevoie de purtător de cuvânt. Va veni ziua când va putea să vorbească. Și adevărul va ieși la suprafață. AUR și George Simion sunt alături în fiecare săptămână în stradă, alături de Călin Georgescu, așa cum au fost și la Alba Iulia. Însă trădătorii încearcă să creeze diversiuni din ce în ce mai puternice. Și vreți să vă spun de ce? Pentru că sistemul, sistemul, care a infiltrat acești oameni pe lângă Călin Georgescu, își dorește să rupă mișcarea suveranistă și să înființeze un nou partid suveranist. Vezi, doamne, din cauza că AUR și George Simion l-ar fi trădat pe Călin Georgescu. Nu! Este o minciună, este o mizerie, este o manipulare.

De ce? Pentru că sistemul și-a dat seama că un AUR puternic, o mișcare suveranistă puternică, peste trei ani de zile, când vor fi din nou alegeri, va fi o tragedie pentru ei. Îi va mătura! De altfel, probabil că ați observat foarte mulți dintre voi că, dintr-o dată, Nicușor Dan și-a schimbat discursul și, dintr-o dată, vorbește despre alegătorii AUR că nu sunt nici extremiști, nici proruși. Se vede de la o poștă diferența între discursul lui Nicușor Dan și a susținătorilor săi care și acum ne jignesc și spun despre cei care m-au votat că fac parte din periferie, din categoriile de jos. Unde sunt autoritățile statului român să sancționeze astfel de ieșiri, inclusiv în platourile de televiziune? De ce noi, care suntem suveraniști, nu avem dreptul să susținem aceste idei, să le spunem public, să vorbim despre ele, dar în celelalte platouri de televiziune au dreptul să fie globaliști, feroșiști, bologeniști, nicușoriști, macroniști, zelenștiști, sau mai știu eu ce, macroniști și ursuleiști? Unde sunt autoritățile statului? De ce nu îi iau măsuri? Ah! Noi suntem cei proscriși. Noi suntem pleava. Sunt mândră că sunt pleava societății. Am întâlnit mii de oameni în aceste zile în stradă. Și nu pot să stau deoparte. Nu pot să stau departe.

Așa cum le-am promis tuturor celor cu care m-am întâlnit, voi face dreptate. Nu numai la București, ci și în țară. După această binecuvântare pe care am avut-o în această campanie, de a fi în mijlocul oamenilor, de a vedea realitatea dură așa cum e ea, pentru că în București se văd puternic cele două Românii. Nu mai există liantul care să le unească. Sunt atât de mulți bucureșteni care au fost aduși în situația în care nu își mai permit să trăiască în București. Și sunt batjocoriți și umiliți, îngenuncheați. Călcați în picioare. Iar eu voi merge în stradă așa cum le-am promis. N-am ajuns încă la primărie. AUR încă nu este la guvernare. Dar forța este la voi. Ați demonstrat lucrul acesta.

Sigur că dacă ați fi venit la vot în număr mai mare, sau dacă ați fi mers în stradă alături de Călin Georgescu în număr mai mare, lucrurile ar fi arătat altfel astăzi. Dar timpul nu este pierdut. Sunt aici și voi fi în stradă ca să ajut la păstrarea unității mișcării suveraniste. Și la întărirea ei. Cine ar fi crezut că oameni care până deunăzi, suveraniști adevărați, stăteau la mese diferite, se vor așeza la aceeași masă și vor reuși împreună să obțină acest scor extraordinar. Cei care jignesc, cei care ne desconsideră, cei care au trecut o linie roșie, se vor întâlni cu mine în instanță, așa cum am spus. Și nu mă voi opri. Voi merge mai departe. Voi fi în stradă în fiecare zi. În fiecare săptămână am să merg în București și acolo unde o să mă chemați. Să arătăm adevărul din România. Le este frică de voi, cetățenii români. Credeți-mă. Sunt îngroziți. De asta s-au și unit toți împotriva mea. De asta m-au denigrat, mi-au jignit familia, tatăl mort, până și pe fratele meu cu handicap grav. Nu i-a oprit nimic, pentru că setea de putere, banii, mafia din care fac parte, le-a luat mințile. Oameni care se declară credincioși continuă să coboare la cel mai jos nivel pe care l-am văzut vreodată.

Ghiță Fugaru, trădătorul Ponta și toți ceilalți din anturajul lor au făcut scut pentru Daniel Băluță. Nu domnilor de la PSD. Daniel Băluță nu a pierdut pentru că domnul Ciucu a polarizat de frica Ancăi Alexandrescu. Daniel Băluță a pierdut pentru că este omul sistemului, pentru că este omul mafiilor imobiliare și îl provoc pe Nicușor Dan să spună public ceea ce știe atât despre Daniel Băluță cât și despre Ciprian Ciucu în legătură cu mafiile imobiliare. Altfel autoritățile statului ar trebui să-și facă treaba astăzi. Cum e posibil ca un primar în funcție să vină, să spună cu o nonșalanță, că nu-i nicio problemă că fratele lui a cumpărat un teren de la cineva care primise în aceeași zi aprobare pentru construirea unui bloc în mijlocul blocurilor vechi. Ne-am pus acolo și am văzut și v-am arătat lucrurile acestea. Părinții lui, bugetari de o viață, au reușit într-o zi să cumpere opt apartamente de aproape 500.000 de euro. Și omul acesta este încă liniștit? Cum puteți voi de la PSD să-l apărați pe acest individ? Cum puteți voi de la PSD să rămâneți la guvernare alături de cei care au devenit călăi României și ai românilor? Cum puteți voi de la PSD să vă mai gândiți dacă ieșiți de la guvernare sau dacă votați moțiunea de cenzură? Când iată tocmai ce ni s-a spus că putem să dăm încă 4,4 miliarde de euro Ucrainei. Pentru românii noștri nu sunt bani! Dar pentru ei sunt în continuare. Nicușor face glumițe pe Facebook cu Macron și cu zâmbetul pe buze mai cumpără niște armament de la francezi și tot așa. Ați văzut noua strategie de securitate lansată de Donald Trump. Este foarte clar ce se va întâmpla cu Uniunea Europeană. Îmi doresc să rămânem în Uniunea Europeană. Dar în acea Uniune Europeană care a fost construită la începuturi în interesul cetățenilor europeni. Nu în interesul unor găști a fratelui Ursula, a lui Zelenski sau altor șmecheri care au distrus toate economiile din Europa. Vă dați seama cât tupeu are acest Bolojan? Să se ducă fățarnicul de Gaudeamus cu șapca în cap și să spună unui român că n-are bun simț pentru că îl ia la întrebări. M-au certat foarte mulți că am folosit expresia marș mă. Mi-o asum în continuare. Și este valabilă pentru toți cei care au girat lovitura de stat, care au aplaudat-o și care îi jignesc pe românii demni care își doresc respectarea legii și a Constituției. Voi fi aici la Culisele Statului Paralel împreună cu oameni care s-au dovedit a fi oameni cu o inimă mare, pentru voi și alături de voi.

A fost foarte bună această experiență, dincolo de faptul că așa cum am spus, este experiența vieții mele de până acum. S-a cernut sita sau s-a ales bobul de neghină. Trădătorii au început să iasă la suprafață. Îi voi arăta în această seară. Nu va scăpa nimeni de adevăr. Nu va scăpa nimeni din cei care sunt la putere și care cred că îi pot călca în picioare pe români, umili, batjocori, nu vor scăpa de mine. Ar fi trebuit să mă lăsați să ajung primar general. Asta ați vrut, asta o să aveți. Pe ei, pe mama lor.

Să înceapă emisiunea Culisele Statului Paralel. Însă înainte să vă prezint invitații, vreau să vă spun că astăzi a plecat la Domnul un erou al României, domnul general Radu Teodoru. 101 ani. Am fost singurul jurnalist care l-a invitat aici în platou, la Culisele Statului Paralel, alături de o doamnă, o numesc doamnă în continuare, deși s-a descalificat grav din limbajul pe care l-a folosit la adresa mea, dar va dispărea din ignoranță. Am fost singura care atunci când sistemul, statul opresiv a făcut percheziție acasă la domnul general, am invitat-o pe fiica domniei sale să ne povestească ce s-a întâmplat. Așa că îmi doresc în această seară să-i aducem un omagiu acestui erou al României care la vârsta sa a avut curajul să-i înfrunte acești hoți. Haideți să vedem ce spunea generalul Radu Teodoru în emisiunea asta. Cum arată, domnule general, România astăzi? Cum o vedeți? E o hărmălaie generală, nu-i așa? Doamnă, dacă se întâmplă în România ce faceți dumneavoastră, aici e jalnic. Nu vă supărați! Problemele astea ale învățământului văd că se calează pe salarii, pe doamnă, atunci când istoria este scoasă din programul și se face istoria evreilor, a naționalităților conlocuitoare. Atunci când părinții nu ies în stradă sau obștea, când vrem să facem educație sexuală la fetițele de 3 ani, astea sunt problemele, doamnă, grave care au distrus... Vă mirați că avem tineretul pe care îl avem? Pe școala îl face așa. Școala îl face, doamnă. Care este educația? S-a scos educația din programul ăla, da? Nu se mai face educație și facem o oră de sex în program. Ați citit Supermemorandumul de la Strasbourg. Ce articole sunt înscrise și care se pun în practică cu o violență de neimaginat? Problemele școlii, după modesta mea impresie și convingere, nu numai impresie, convingere, sunt cu totul altele. Dacă ne referim numai la salariul, ei, soția mea a fost profesoară de română și germană. Sigur că era penibil salarizarea. Era o rușine. Era o ofensă la adresa profesorului. Cine educa o nație întreagă? Profesorul, învățătorul, ăla de la început până la sfârșit, da? Ca să-l tratezi ca pe un om de serviciu este o rușine națională. Da, asta e o problemă. Dar problema esențială de ce învață școala? Dom'le, a voastră aici ați referit la nivelul dascălilor universitari. Penibil, da? E. Aici trebuie operat. Valorile trebuie să impună și programul școlar. Doamnă, dacă programul școlar ne-l face, cine ne-l face? Ne-l face nu știu ce, mă rog, nu vreau să fiu cazon, dar am un dispreț desăvârșit față de nivelul la care se discută problemele esențiale ale românității. Sunt grave, doamnă, și nu așa le rezolvăm. Dar cum le rezolvăm, dom'le general? Mă rog, eu nu-mi spun manomilitarii, dar aproape. Nu o să mai poate, doamnă, în hărmălaia asta. Dacă nu reușim să mergem sub același steag. Eu nu prevestesc pentru dictatură, dar prevestesc pentru unitate pe un program național și cu renunțarea la orgoliile care plesnesc pipotele și, mă rog, intestinele unor vârfuri ale politicii românești. Vârfuri cu ghilimele, vă spun, că la vârfuri vă referiți, cu ghilimele ale politicii românești. Doamnă, vârfuri, da, între ghilimele, mai mult decât ghilimele. Așa, astea nu sunt. Dar aveți foarte multă dreptate și la asta m-am gândit tot, doamnă. Cine ești, dom'ne? Spune ce ai făcut, dom'ne, în viață? De unde vii? Ce ai făcut? Și ce te recomandă? Și de unde atâta tupeu? Și de unde, mă rog, cu semidocții ăștia aș rezolva altfel treburile. Dar, doamnă, să mergem la esență și să nu ne pierdem în amănunte. Vă, vă spun, discursul dumneavoastră, admirabil, adică mergeți la obiect, la esență. Dar hai să ne calăm pe problemele esențiale.

Mă bucur că am putut să arăt aceste lucruri, să promovez în această emisiune oameni care au făcut multe, multe lucruri pentru România. Întâmplarea face că domnul general se cunoștea foarte bine și cu socrul meu. Aș vrea să vedeți acum un material despre domnul general Teodoru. E prea puțin ce putem să facem pentru astfel de oameni. Dar, vedeți dumneavoastră, așa cum spunea și domnia sa, lucrurile importante nu mai sunt discutate. Doar luptele politice, atacurile la persoană, nu se mai ocupă nimeni de educație, de sănătate, de bunăstarea, până la urmă, a cetățenilor români. O uită toți pe articolul 47 din Constituție. Le recomand toți politicienilor să deschidă Constituția la articolul 47 și să citească, să vadă ce ar trebui să facă pentru poporul român. Haideți să vedem materialul.

Generalul în rezervă Radu Teodoru a murit la vârsta de 101 ani. El s-a născut pe 17 ianuarie 1924 în localitatea Ineu din județul Arad, iar după ce a urmat cursurile școlii superioare de aviație militare din București între 1943 și 1945 și ale școlii speciale de aviație între 1945 și 1946, a devenit pilot de vânătoare în flotila 1 vânătoare București, comandant de escadrilă vânătoare și instructor de zbor la regimentul 3 vânătoare Târgșor între 1949 și 1950. Anunțul tragic a fost făcut de fiica sa pe Facebook. Tată, astăzi ai desprins roțile de pe pista acestei lumi și ai virat lin spre un cer unde nu există greutate. A scris Voica Teodoru pe rețelele de socializare. În același mesaj i-a adus un omagiu profund celui care, spunea ea, a luptat până la ultima zbatere de pleoape pentru România adevărată și pentru viețile noastre români. La începutul acestui an, generalul Teodoru a fost vizat de mai multe anchete deschise de procurorii DIICOT pentru o așa-zisă lovitură de stat, după ce l-ar fi sprijinit pe Călin Georgescu. Procurorii au făcut percheziții la el acasă în luna martie acestui an. Somez pe cei care mă acuză de complot să aducă argumente, nu acuze. Argumente. Cum și în ce fel am organizat un complot antistatal, care sunt forțele de șoc pe care le-am folosit, numele comandantului, numărul detașamentului, armamentul, proveniența armamentului. O lovitură de stat eu nu sunt frumos în lacrimă și cu bicepșii mei se răstoarnă în întreg sistemul. Atunci când mă faceți, drăguților, trădători, trebuie să dovediți cum, în ce fel ne-am trădat țara. Generalul de Flotilă Aeriană, Radu Teodoru, a fost veteran de război și imediat după Revoluția din 1989 s-a ridicat carierei politice, dar a scris și foarte multe cărți. În platou, în această seară, la Culisele Statului Paralel, Florin Maior, bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc! Mulți sărbătoriți! Astăzi ar fi trebuit să fiu în altă parte, pentru că e și ziua soțului meu. La mulți ani! Dar a fost mai important să fiu aici cu voi și cu românii. Florin, vreau să-ți mulțumesc în mod special. Știu că o să enervezi pe foarte mulți. Ai fost unul din oamenii care... pentru mine a fost o surpriză extraordinar de plăcută. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru tot! Mulțumim! Dincolo de faptul că îmi trimiteai numai bunătăți, doamnă, vă felicit! Pentru că aveți un copil extraordinar! Mulțumesc! Asemenea și ție! Doamna Oana Iftimie, bună seara! Bună seara! Bine ați revenit! Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc pentru extraordinara discuție pe care am avut-o și pentru ceea ce faceți acolo și pentru... vreau să vă spun, mii de felicitări întregii echipe pe care o aveți acolo! Mă bucur că i-ați cunoscut! Mă bucur foarte tare că sunt din ce în ce mai mulți oameni tineri, oameni extrem de bine educați, care sunt suveraniști și care vor să se bată pentru țara asta! Așa este! Și nici nu îi știm cât de mulți sunt! Să știți că eu îi întâlnesc și astăzi, am întâlnit pe stradă foarte mulți oameni care mă opresc, mă felicită și mă roagă să nu ne oprim, să mergem mai departe, ceea ce evident vom face împreună! Domnul Lucian Iliescu, bună seara! Sărumâna! Mulțumesc pentru invitație! Și dumneavoastră vreau să vă mulțumesc foarte mult și am să-i enervez din nou pe foarte mulți, unii care îmi spun că mi-am luat pe PD-L-ul lui Băsescu pe lângă mine, eu v-am și criticat pe dumneavoastră, dar am mers cu dumneavoastră pe stradă și am văzut că, dincolo de faptul că dumneavoastră cunoașteți foarte bine problemele Bucureștiului pentru că ați fost în Consiliul General și v-ați ocupat de aproape de foarte multe probleme, vă cunosc foarte mulți oameni pe stradă! Am 14 ani de administrație publică locală. Vă mulțumesc în mod special! Și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost în echipa mea, care nu au avut sâmbete, nu au avut duminici, uneori și-au luat și copiii cu ei, așa cum am luat și eu nepotul, au fost momente unice! Ceea ce ni s-a întâmplat nouă în această campanie este magic! Magic! Unic! Este ceea ce aveam nevoie pentru a duce această luptă mai departe, cu forțe proaspete și cu și mai mult aplomb și cu și mai multă putere! Mai departe de orice, să știți că atunci cei care mă cunosc și mă știu de mulți ani de zile din politică, eu chiar sunt un adevărat patriot și îmi iubesc țara! Și unul dintre motivele pentru care am revenit, nefiind înscris în niciun partid politic și nu mai am de gând să fac politică, cel puțin astăzi, este că fetița mea care este clasa a 11-a se pregătește intens să plece să studieze în afară și nu știu, poate o să încerc în următorii 2 ani de zile, anul ăsta e clasa a 11-a, clasa a 12-a, o să încerc să o fac să rămână în țară! Nu pot să mă opun, fiindcă tocmai săptămâna trecută și-a luat C1 pe examen la limba germană, vedem! Și va fi greu! Vă înțeleg perfect, pentru că și eu sunt în aceeași situație și deși am muncit până acum tot ce a putut să le ofer posibilitatea să plece, îmi doresc foarte tare să se răzgândească, să rămână aici! Pentru că nu putem să abandonăm țara asta! George Scarlat, bună seara! Bună seara! George a fost în campania mea ciocănitoarea! A fost un privilegiu să fiu un susținător! Îți mulțumesc foarte mult, George! Ne cunoaștem de o viață! Și cu tine și cu soția ta, Corina, pe care o salut! Deși m-ai tocat la cap! Nimeni nu-i perfect! Ai fost extraordinar! Îți mulțumesc foarte mult! Nu că nu știam că ești așa! Dar mă bucur să am lângă mine astfel de oameni care, dincolo de faptul că iubesc țara asta, sunt oameni empatici! Care alături de mine au văzut care este realitatea dură din stradă, mult mai dură decât ne imagineam noi. Noi aveam impresii aici în platoul, la Culise, noi care am fost totuși în mijlocul oamenilor, am fost în stradă, am fost în afara Bucureștiului. Am avut un șoc! Și știți foarte bine că am povestit la prima emisiune la care am venit în precampanie și voi știți pentru că erați cu mine, după prima zi am început pre-campania la Piața Gorjului, când m-am urcat în mașină la sfârșitul programului și am plecat spre casă, am început să plâng. Și lucrul acesta mi se întâmpla aproape în fiecare seară când puneam capul pe pernă și mă gândeam cum o să fac să repar toate nedreptățile pentru oamenii pe care îi întâlneam. Pentru acești oameni.

Pentru tinerii care își doresc să rămână aici. Să aibă un viitor. Pentru persoane cu dizabilități. Pentru pensionarii care au construit această țară. Trebuie să ducem această luptă mai departe și să ținem mișcarea suveranistă unită. Vă spun foarte clar.

Sistemul își dorește să rupă această mișcare suveranistă. Să creeze un partid nou fals suveranist pe acest fond al dezbinărilor. Dar din această seară vom arăta toate aceste trădări și toate aceste mișcări în așa fel încât suveraniștii și m-am bucurat foarte tare că am văzut că foarte mulți influenceri și foarte mulți suveraniști încep să se trezească și să vadă adevărul și să-i arate ei singuri cu degetul pe trădători.

Dan Popescu, bună seara! Sărumâna! Nu mai e nevoie să-ți mulțumesc. Știi foarte mult în el. Nu e nevoie că și dacă ar fi fost diferit, tu făceai la fel. Noi suntem într-o altă relație. Prieteni foarte apropiați. Tu făceai la fel. Dar știi că nu tot timpul sunt de acord cu tine. Când ai spus că timpul nu e pierdut, eu pot să spun că timpul trece și nu se mai întoarce. Ca atare, e o vorbă a unui vechi politician, atenție la măsură. Deci măsura timpului. Timpul nu e pierdut când discutăm de o zi, două, trei. Dar când discutăm de ani și nu facem nimic și ne întoarcem, timpul ăla nu se mai întoarce. Asta este adevărata realitate. Deci cu asta trebuie să ne luptăm. Cu timpul.

Cătălin Pena, mulțumesc foarte mult! Iulian Ionescu, bună seara! Mulțumesc foarte mult! Tu ai fost cu mine pe teren și înainte, când am mers la emisiuni, ai plâns alături de mine și când am fost pe teren și am văzut realitatea din teren, vei merge cu mine și de acum înainte pe teren pentru că vom ieși în fiecare săptămână în mijlocul oamenilor, o săptămână în București, o săptămână în afara Bucureștiului, pentru a putea să arătăm fața adevărată a României. Nu în ultimul rând, domnul Dumitru Coarnă, căruia îi mulțumesc foarte mult! Și pentru sprijin și pentru faptul că ne-am întâlnit cu oameni care sunt în suferință din cauza acestor conduceri, nu o să spun niciodată publicul, cine și de ce, și vreau să fie siguri acești oameni cu care ne-am întâlnit, că noi îi vom reprezenta în continuare și ne vom lupta de aici și în stradă, bineînțeles, pentru ei. Eu să știți că o să fiu un pic într-o contradicție cu prietenul meu, Dan Popescu, și o să spun că ne-am câștigat foarte mult.

Eu văd partea pozitivă. Adică mișcarea asta pe care dumneavoastră v-ați asumat-o și foarte bine ați făcut. Eu sunt mândru că am luat decizia să vin în această mișcare pentru că numai uniți putem schimba ceva. Dacă rămânem divizați, nu o să schimbăm nimic. Cel care dezbină, înseamnă că are un alt interes. Dacă vrem să câștigăm, trebuie să lăsăm la o parte acele interese personale meschine, să venim într-o echipă puternică care se poate lupta cu această hidră. Iar eu am văzut în această mișcare posibilitatea asta și sunt convins că la următoarele alegeri nu există altă variantă. Mai ales că ați fost pe locul 2. A fost un rezultat extraordinar. 129.000 de voturi. Fantastic de bun rezultatul. Dincolo de faptul că anul trecut la alegerile locale AUR a luat 3%, cred că 57.000, nu știu. 3,55. Câte mii de voturi au fost? Nu știu numeric. Puțini. Dacă aveam 50% prezență la vot astăzi erați primar general sau dacă legea era din două tururi, erați primar general. Gândiți-vă că dacă la președinția României aveam un singur tur, astăzi președinte era George Simion. Logica asta trebuie să fie și trebuie să... Eu am inițiativă legislativă să modificăm și să revenim la două tururi de scrutin. Dar una peste alta, pozitiv vorbind, este un rezultat fantastic de bun, pentru că pe această prezență, vorbind de electoratul dur al PSD, PNL, USR, iar dumneavoastră împreună cu noi am reușit un scor extraordinar de bun. Sincer, și este partea pozitivă plină. Sunt convinsă că o să facem și mai mult. Trebuie să luăm pauză de publicitate.

Ne întoarcem de pe pauza de publicitate, bineînțeles, cu Călin Georgescu. Ne-am reîntors în platou la Culisele Statului Paralel și sunt mândră că am putut să trimit la lada de gunoi USR-ul acolo unde este locul și sper să ajungă atât de nerelevanți încât să nu mai intre în Parlament. Probabil că vor intra în destructurare cu tot strădania lui Nicușor Dan de a-i căra pe fripți după el într-o vizită oficială. Și mă bucur și mai tare că am reușit să le dau o palmă celor de la PSD care au pus un impostor candidat la primărie. Domnule Băluță, cred că ar fi cazul să vă dați demisia și de la PSD București și autoritățile statului să cerceteze de unde aveți atâția bani pe care i-ați aruncat în campanie, inclusiv împotriva mea, în conturile unor personaje care au fost deunăzi pe aici prin platou la Culisele Statului Paralel și da, dragi telespectatori, am făcut curățenie generală și printre invitați s-a cernut sita. Să vedem acum cum astăzi Călin Georgescu le-a întors din nou cuțitul în rană celor care și-ar dori ca mișcarea suveranistă să moară.

Ea nu va muri, ea va fi întărită și nu cu partidele al sistemului, ci cu Călin Georgescu, George Simion, AUR și toate celelalte partide care au fost alături de mine. Domnul Coarnă, Domnul Lazarus, Domnul Pavelescu și toți ceilalți care ne-au fost alături. Haideți să vedem! În primul rând aș dori să le mulțumesc tuturor oamenilor care sunt în prezență aici și îmi dau seama ce eforturi fac, mai ales în condițiile de extremă austeritate pe care le traversăm astăzi. Le mulțumesc tuturor și îmi dau seama că tot acest sacrificiu nu este în zadar. De aceea le spun tuturor, rămâneți credincioși idealurilor voastre și să ne păstrăm demnitatea. Vedeți, s-a trecut un an de zile, un an de zile de când, așa-zisul stat, a dat lovitura de stat împotriva propriei țări. Împotriva propriului popor care a decis după 35 de ani să își conducă singur țara, ceea ce se știe rest, și să instaureze democrația participativă. Deci poporul român a înțeles că nu este democrație fără valori creștine, fără libertate, fără Dumnezeu. Opusul viziunii creștine este oligarhia, adică deținătorii de putere legitimă de astăzi care l-au scos pe Dumnezeu din ecuația vieții. Și atunci, practic, după 6 decembrie 2024, rezultatul este unul înspăimântător. Și o spun așa, ați compromis într-un mizerabil act de inconștiență politică ideea de democrație, anulând votul a milioane de oameni, a milioane de români. Ați compromis ideea de justiție pe care ați transformat-o într-o armă electorală după care ați aruncat-o la gunoi. Ați compromis șansa istorică a revenirii noastre economice cu măsuri care sigur ar putea fi calificate ca ridicole dacă n-ar fi catastrofale. În fapt, asistăm la un asasinat economic împotriva propriului popor. Ați compromis ideea de competență, promovând diplome de debara în postură crasă și prostie solemnă. Și menționez așa, tineretul este definiția viitorului națiunii. Nimeni nu vă dă dreptul să îi compromiteți șansele. Tineretul trebuie să ocupe locul pe care îl merită, adică primul loc. Iar ca un stat responsabil, dacă ați fi, investiți tot în tineret pentru că el este viziunea eternității. Ați compromis șansele femeilor nobile și harnice din această țară care de altfel sunt majoritatea. Și ați promovat țiitoarele de partid cu competențe de canapea. Ați compromis ideea de suveranitate, măturând pe jos cu voința unui popor, voință pe care ați înlocuit-o cu deciziile stăpânilor voștri de la Bruxelles. Și apropo, carul cu proști s-a răsturnat la Bruxelles, nu la Caracal. Ați compromis ideea de demnitate pentru milioane de pensionari și militari cărora le-ați aruncat promisiuni de teamă atât cât să tacă și să vă voteze la alegeri. Pensia și indemnizația de militar nu sunt favoruri, sunt drepturi. Iar poporului român nu îi faci o concesie, ci îi dai ce i se cuvine. Iar voi nu le-ați dat nimic și nu ați dat nimic poporului român. Ați compromis ideea de țară, ați compromis tot. Și eu spun așa, ajunge. Magistral, ca de obicei Călin Georgescu, acele cuvinte care dor, ca să spunem.

Au durut cuvintele? Ați compromis ideea de femeie competentă? Mi-au scris niște telespectatori, oare la cine s-au fi referit? Nu știm nici noi. La doamna de la Mediu. Pe domnul Vișan l-ați văzut cumva astăzi? Era pe acolo? Eu nu l-am văzut. Nici eu. Am auzit că a fost pe acolo. În schimb, erau suveraniștii vopsiți de la RTV care efectiv au amenințat-o pe colega mea, Alessia Păcuraru, că îi rup părul din cap. Aici s-a ajuns. O să vedem imediat. A mai fost și un jandarm acum ceva din care, tot la fel... A împins-o, a luat-o pe sus chiar. Nu știu, parcă... se coordonează, să zic așa. Luăm pauză de publicitate, vedem ce i s-a întâmplat astăzi din nou Stegarului Dac. În acest stat de drept, un stat dictatorial, unde doar ei au drepturi și libertăți, noi pleava, nu avem. Acest lucru se aplică inclusiv la televiziune, așa cum am spus în introducere. Ei au voie să spună orice despre noi. Am fost făcută în fel și chip de la doamna Porumbel, domnul Ciuvică, domnul Negruțiu și alții. Nu am văzut să miște un deget cei de la CNA. În schimb, în emisiunile mele, orice cuvânt este sancționat și mă voi bate în instanță pentru aceste drepturi. Avem aceleași drepturi ca și ceilalți.

Luăm pauză de publicitate și ne întoarcem atât cu ceea ce i s-a întâmplat astăzi Stegarului Dac, dar și cu trădătorii care astăzi i-au ieșit la suprafață, chiar acolo la Buftea. Vor fi în direct cu noi persoanele care astăzi au fost agresate de către cei care sunt infiltrați în jurul lui Călin Georgescu de către sistem pentru a-l supraveghea. Unul din ei este domnul Vișan. Ne întoarcem de pe pauză.