”Foarte fericit să îl primesc pe președinte în prima sa vizită în calitate de președinte în Franța, chiar dacă cunoaște bine țara noastră! Bine ai venit!”, a spus Emmanuel Macron.

La rândul său, Nicușor Dan i-a mulțumit, în limba franceză, omologului său pentru invitație și a vorbit despre parteneriatul româno-francez.

”Mulțumesc Emmanuel pentru invitație. Cred că avem un parteneriat solid și că există spațiu pentru a-l consolida în domeniul securității, economiei și schimburilor culturale”, a spus Nicușor Dan.

Liderul de la Élysée a subliniat că ”despre toate acestea vom discuta astăzi. Am realizat multe împreună în ultimele luni pentru relația noastră bilaterală, pentru Europa noastră pentru Ucraina.

Îi salut pe toți prietenii noștri români din România, dar și din Franța. Trăiască prietenia dintre România și Franța”.

Imediat președintele României a spus în limba română: Trăiască prietenia dintre România și Franța!

Emmanuel Macron: Voi încerca și eu.

Vezi mai jos momentul în care președintele Franței învață de la Nicușor Dan limba română: