Dieta are un rol crucial pentru starea noastră generală de sănătate, iar orice nutriționist ne va spune cât de important este să ne începem ziua cu alimente sănătoase și delicioase. Însă, mulți dintre noi obișnuim să consumăm exact aceleași preparate la micul dejun. Iar atât timp cât este vorba despre alimente sănătoase, nutriționiștii spun că acest obicei nu ar trebui să ne provoace probleme.

De exemplu, un avantaj surprinzător al acestui obicei este faptul că nu va mai fi nevoie să ne decidem mereu ce să mâncăm dimineața.

„Luăm mii de decizii în fiecare zi, iar multe dintre ele au legătură cu dieta. Dacă luăm mai puține decizii în legătură cu mâncarea, creierul nostru va avea mai mult spațiu pentru alte lucruri”, a spus nutriționista Kate Lyman, conform realsimple.com.

Micul dejun este foarte important

În plus, faptul că vom mânca același lucru dimineața ne va simplifica rutina zilnică. Chiar și cumpărăturile devin mai ușoare, deoarece vom ști din prima exact ce să cumpărăm și în ce cantitate.

Citește continuarea aici.