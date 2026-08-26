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Adolescent de 15 ani, reținut după ce a înjunghiat un tânăr de 23 de ani lângă un parc din Galați

Cuțit/ Arhivă foto

Cuțit/ Arhivă foto

Scris deDana Bărăgan
Publicat26 aug. 2026, 09:42
Actualizat26 aug. 2026, 09:43

Un adolescent de 15 ani din municipiul Galați a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a înjunghiat cu un cuțit un tânăr de 23 de ani în apropierea unui parc. Victima a suferit multiple răni și a fost transportată de urgență la spital. Minorul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de măsură preventivă.

Incidentul violent a fost semnalat marți seară, 25 august, în jurul orei 20:17. Polițiștii din cadrul Secției 3 Galați au fost alertați prin numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că un tânăr a fost agresat fizic în zona unui parc din oraș.

Cum s-a produs conflictul?

Din primele verificări efectuate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Galați, atacul s-a produs pe fondul unui conflict spontan izbucnit între cei doi localnici. În timpul altercației, adolescentul de 15 ani a scos un obiect tăietor-înțepător și l-a lovit repetat pe tânărul de 23 de ani.

Echipajele medicale sosite la fața locului i-au acordat primele îngrijiri victimei, care a fost ulterior transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Adolescentul este cercetat pentru lovire și tulburarea ordinii publice

Polițiștii l-au identificat rapid pe minor și au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Adolescentul este cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În cursul zilei de miercuri, 26 august, minorul va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați și, ulterior, judecătorului de drepturi și libertăți cu propunerea luării unei măsuri preventive (arest preventiv sau arest la domiciliu). Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs agresiunea.

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