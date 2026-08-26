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Social· 2 min citire
Adolescent de 15 ani, reținut după ce a înjunghiat un tânăr de 23 de ani lângă un parc din Galați
Cuțit/ Arhivă foto
Publicat26 aug. 2026, 09:42
Actualizat26 aug. 2026, 09:43
Un adolescent de 15 ani din municipiul Galați a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a înjunghiat cu un cuțit un tânăr de 23 de ani în apropierea unui parc. Victima a suferit multiple răni și a fost transportată de urgență la spital. Minorul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de măsură preventivă.
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