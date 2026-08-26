Accident grav în Timișoara: camion și autobuz cu 40 de pasageri, implicate. Trei persoane, rănite

Publicat 26 aug. 2026, 08:35 Actualizat 26 aug. 2026, 08:36

Un accident rutier în care au fost implicate un camion și un autobuz cu 40 de pasageri s-a produs miercuri dimineață pe o stradă intens circulată din Timișoara. Trei persoane aflate în autobuz au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului.

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