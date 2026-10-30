Ședință de urgență la Guvern pentru salvarea spitalelor și instituțiilor-cheie

Guvernul intră astăzi în ședință de urgență pentru a salva de la blocaj spitalele și instituțiile-cheie ale statului. Executivul pregătește o rectificare de aproximativ 5 miliarde de lei, bani necesari pentru medicamente, servicii medicale și cheltuieli esențiale. Se cer suplimentări de 60 de miliarde de lei, însă ministrul Finanțelor avertizează că statul nu își permite să acopere întreaga sumă.
Guvernul încearcă vineri, 30 octombrie, să deblocheze criza financioară din spitale și din instituțiile chei ale statului printr-o rectificare bugetară.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, Executivul pregătește redistribuirea aproximativ 5 miliarde de lei, bani care ar urma să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie. Concret, în proiectul de Ordonanță de urgență privind prima rectificare a bugetului de stat pe anul 2026 sunt prevăzute 3 ,2 miliarde de lei pentru medicamente și servicii medicale, alte 774 de milioane pentru sistemul sanitar, peste 600 de milioane pentru Ministerul de Interne și aproape 1 miliard și jumătate pentru proiecte din agricultură.
Problema este mult mai gravă pentru că ministerele au cerut în total aproximativ 60 de miliarde de lei, iar ministrul Finanțelor avertizează că sistemul nu poate acoperi toate solicitările. Prima rectificare ar urma să fie adoptată vineri, 30 octombrie, în ședința de guvern.
În noiembrie, Executivul pregătește o a doua rectificare pentru datorii și pentru ca ministerele să poată funcționa până la finalul anului.
Cum împarte Guvernul banii la prima rectificare bugetară din 2026?
Ministerul Finanțelor a publicat joi seara, 29 octombrie, în transparență decizională proiectul de Ordonanță de urgență privind prima rectificare a bugetului de stat pe anul 2026, informează un comunicat de presă transmis de instituția condusă de Alexandru Nazare.
Potrivit sursei citate, proiectul asigură fondurile necesare pentru serviciile medicale și medicamente, pentru drepturile salariale și pentru cheltuielile sociale, "prin redistribuirea resurselor în funcție de execuția bugetară pe primele nouă luni și de necesarul estimat până la sfârșitul anului".
Astfel, se alocă bani pentru ministerele Muncii, Agriculturii, Sănătății, Afacerilor Interne și pentru Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate, iar autoritățile locale primesc peste 2,7 miliarde de lei suplimentar din sumele defalcate de TVA. La polul opus, se taie bani din bugetele mai multor ministere, dar și de la Curtea de Conturi.