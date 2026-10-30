Ședință de urgență la Guvern pentru salvarea spitalelor și instituțiilor-cheie

Publicat 30 oct. 2026, 07:34 Actualizat 30 oct. 2026, 07:37

Guvernul intră astăzi în ședință de urgență pentru a salva de la blocaj spitalele și instituțiile-cheie ale statului. Executivul pregătește o rectificare de aproximativ 5 miliarde de lei, bani necesari pentru medicamente, servicii medicale și cheltuieli esențiale. Se cer suplimentări de 60 de miliarde de lei, însă ministrul Finanțelor avertizează că statul nu își permite să acopere întreaga sumă.

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