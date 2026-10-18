Ilie Bolojan, sincer la final de mandat: „Nu regret creșterea TVA”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 oct. 2026, 22:27

Ilie Bolojan susține că majorarea TVA a fost o măsură necesară și afirmă că lipsa unei prevederi privind revenirea la cota de 19% în programul Guvernului Niculescu confirmă dificultatea renunțării la această decizie. Liderul PNL consideră că poziția agențiilor de rating reprezintă un factor important în menținerea actualului nivel al taxei.

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