Ilie Bolojan, sincer la final de mandat: „Nu regret creșterea TVA”

Ilie Bolojan susține că majorarea TVA a fost o măsură necesară și afirmă că lipsa unei prevederi privind revenirea la cota de 19% în programul Guvernului Niculescu confirmă dificultatea renunțării la această decizie. Liderul PNL consideră că poziția agențiilor de rating reprezintă un factor important în menținerea actualului nivel al taxei.
Bolojan: România risca să piardă fonduri europene
„Nu regret creșterea TVA la data respectivă”, a declarat Ilie Bolojan, duminică seara, la un post TV. Liderul PNL a explicat că România avea la dispoziție doar două săptămâni pentru a prezenta un plan credibil de redresare financiară. În caz contrar, avertizează el, țara risca să piardă accesul la fonduri europene și să ajungă într-o situație economică extrem de dificilă.
Potrivit lui Bolojan, autoritățile promiseseră timp de doi ani că vor lua măsuri pentru corectarea dezechilibrelor bugetare, însă angajamentele nu fuseseră respectate.
„Singura formă pe care o puteam avea este să ne ducem cu un plan care să arate (…) că trebuie să ne îmbunătățim veniturile. Nu există altă posibilitate”, a explicat liderul liberal.
Întrebarea lui Bolojan pentru noul Guvern: de ce nu scade TVA?
În apărarea deciziei sale, Bolojan a mutat discuția către actualul program de guvernare și i-a provocat pe cei care au criticat majorarea taxei să explice de ce nu propun eliminarea acesteia.
„Dacă acea măsură a fost atât de proastă și putea fi evitată, de ce n-ați văzut în programul actual al Guvernului că va reduce TVA-ul din nou la 19%?”, a întrebat fostul premier.
În opinia sa, absența unei asemenea promisiuni are legătură cu riscurile pe care o reducere a taxei le-ar putea genera la următoarele evaluări financiare internaționale.
„Nu există asemenea măsuri în programul de guvernare, pentru că dacă ar anunța așa ceva, vă rog să mă credeți că viitoarele evaluări de rating ar fi problematice”, a afirmat Bolojan.
Acesta a precizat că TVA ar putea fi redus, dar numai dacă statul ar compensa pierderile de venituri prin diminuarea cheltuielilor publice.
„Una este să vorbești când ești în opoziție sau când nu ai o răspundere. Și alta este să faci când ai răspunderea”, a punctat liderul PNL.
„Ca să ne fie bine, ne va fi rău”. Bolojan admite efectele măsurilor
Bolojan a recunoscut că măsurile de ajustare bugetară au avut consecințe asupra populației. Consumul a scăzut, iar inflația a afectat puterea de cumpărare, efecte pe care fostul premier spune că nu le contestă.
El a afirmat că, atunci când a preluat conducerea Guvernului, știa că primele etape ale reformelor vor fi dificile pentru români.
„Într-o primă fază, ca să ne fie bine, ne va fi rău”, a explicat acesta, recunoscând că efectele economice ale corecțiilor bugetare nu pot fi ignorate.
În același timp, Bolojan susține că statul nu poate continua să cheltuiască mai mult decât încasează fără să acumuleze datorii tot mai mari.
„Nu putem să avem 3 lei și să cheltuim 4 lei în România”, a spus el, explicând că deficitele repetate se transformă într-o povară financiară care crește de la un an la altul.
Ajutoarele la energie și taxele, o nouă provocare pentru Guvern
Întrebat despre sprijinul acordat populației pentru plata facturilor la energie și despre posibilitatea unor noi majorări de taxe, Bolojan a spus că orice decizie privind cheltuielile trebuie să aibă o sursă clară de finanțare.
Potrivit acestuia, un Guvern poate aloca bani suplimentari dacă reduce alte cheltuieli, introduce taxe noi sau beneficiază de o creștere economică suficient de puternică.
Cu toate acestea, liderul liberal consideră că România ar trebui să evite noi majorări de taxe.
„N-ar fi bine să mai creștem taxele”, a declarat Bolojan, adăugând că viitorul Executiv trebuie să își facă propriile calcule bugetare.
TVA de 21%, în centrul disputei politice
Cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025. Totodată, cotele reduse de 5% și 9% au fost înlocuite cu o cotă unică de 11%.
În schimb, programul de guvernare propus de Luca Niculescu pune accent pe creșterea veniturilor bugetare prin reformarea ANAF și îmbunătățirea colectării taxelor, fără introducerea unor noi impozite.
Parlamentul urmează să voteze marți învestirea noului Guvern. Până atunci, declarațiile lui Bolojan readuc în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme economice: dacă România își poate permite să reducă taxele fără să pună în pericol echilibrul bugetar și încrederea creditorilor internaționali.