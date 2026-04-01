Zeci de mii de polițiști amenință că ies din sistem, după ce Bolojan a anunțat că mărește vârsta de pensionare. Sindcaliștii avertizează că România nu va mai fi protejată
Revoltă uriașă în rândul polițiștilor și militarilor. Zeci de mii de oameni ai legii amenință că ies din sistem dacă legea pensiilor va intra în dezbaterea parlamentului. Guvernul are în vedere ca vârsta de pensionare a militarilor să ajungă la 65 de ani, pe motivul reducerilor de cheltuieli, iar asta va conduce la un colaps iminent în sistem, spun sindicaliștii.
Sunt tensiuni puternice în sistemul de ordine publică, după ce polițiștii ar putea fi obligați să iasă la pensie la vârsta de 65 de ani.
Concret, este vorba despre legea pensiilor care îi vizează atât pe polițiști, cât și pe militari, iar Executivul spunea că, în cazul lor, va crește vârsta de pensionare etapizat, până la 65 de ani.
În acest sens, premierul Ilie Bolojan declara că actul normativ va fi gata în două săptămâni.
În paralel, sunt peste 20.000 de polițiști care amenință că vor ieși din sistem dacă această lege va intra în vigoare, pentru că, spun sindicaliștii, este o nouă măsură, una foarte drastică, ce se aplică deja într-un sistem unde deficitul de personal este foarte mare.
Citește și:
- 12:25 - Accident violent în municipiul Bacău. Un șofer a ajuns cu mașina în gardul unei curți -VIDEO
- 11:28 - Resturi de drone rusești prăbușite în Galați. Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE
- 08:07 - Alertă maximă în România. Fragmente de dronă căzute în Galaţi. Pericol de explozie, mai mulți oameni evacuați FOTO/VIDEO
- 23:58 - Horoscopul banilor pentru săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026. Două zodii dau lovitura, în timp ce trei zodii învață să mai strângă cureaua
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News