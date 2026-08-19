Liderii marilor partide, față în față cu Nicușor Dan, mâine, la ora 14:00. Noi discuții despre stadiului implementării proiectelor PNRR

Publicat 19 aug. 2026, 18:23 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, îi va primi joi, la ora 14:00, pe liderii principalelor partide politice și pe miniștrii responsabili de finanțe și investiții, pentru o discuție privind stadiul implementării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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