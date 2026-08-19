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Politica· 1 min citire

Liderii marilor partide, față în față cu Nicușor Dan, mâine, la ora 14:00. Noi discuții despre stadiului implementării proiectelor PNRR

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 18:23
SursăRealitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, îi va primi joi, la ora 14:00, pe liderii principalelor partide politice și pe miniștrii responsabili de finanțe și investiții, pentru o discuție privind stadiul implementării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La întâlnire sunt așteptați președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele PNL, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Discuțiile vor fi purtate împreună cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Termenul-limită pentru proiectele PNRR, în centrul discuțiilor

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, întâlnirea are ca temă principală stadiul implementării proiectelor PNRR, în contextul termenului-limită de 31 august 2026.

Președintele și liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare urmează să analizeze situația proiectelor aflate în implementare și măsurile necesare pentru respectarea termenelor asumate.

PNRR reprezintă unul dintre principalele programe prin care România beneficiază de fonduri europene pentru investiții și reforme, iar respectarea jaloanelor și termenelor stabilite este esențială pentru accesarea sumelor alocate țării.

Întâlnirea de la Palatul Cotroceni are loc în contextul în care autoritățile trebuie să accelereze implementarea proiectelor pentru a evita pierderea unor fonduri vitale în dezvoltarea țării.

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