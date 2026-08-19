Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Liderii marilor partide, față în față cu Nicușor Dan, mâine, la ora 14:00. Noi discuții despre stadiului implementării proiectelor PNRR
FOTO: Arhivă
Publicat19 aug. 2026, 18:23
SursăRealitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, îi va primi joi, la ora 14:00, pe liderii principalelor partide politice și pe miniștrii responsabili de finanțe și investiții, pentru o discuție privind stadiul implementării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Citește și
- 20:28Liberalul care cheamă oamenii în stradă împotriva lui Bolojan. Tișe: „Fritz face protest pentru fotoliul lui, eu pentru spitale!”
- 20:09USR l-a reconfirmat pe Dominic Fritz în fruntea partidului. Reacția primarului Timișoarei
- 20:00Ilie Bolojan, clarificări pe Legea Salarizării: „Bruxelles-ul nu a respins proiectul, dar anvelopa financiară trebuie sustenabilă”
- 19:54Ilie Bolojan: ”E nevoie de un guvern cu forţe depline. Cu cât se face mai repede, cu atât e mai bine”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News