Un astfel de caz a avut loc în Sectorul 3.

„Am viză de flotant pe Sectorul 3 din București, iar astăzi, la ora 12:00 am fost la Școala Gimnazială Leonardo da Vinci, Secția 463, iar când am intrat, am predat buletinul și mi s-a spus că nu am cum să votez pentru referendum deoarece nu este în sistem adresa mea de pe viza de flotant, este doar cea de pe buletin, adică în orașul Călărași.

Am votat doar pentru prezidențiale. Am ieșit din secția de votare și am sunat la AEP și mi-a răspuns o doamnă care mi-a spus că am dreptul să votez având viză de flotant validă, viza mea de flotant expiră în aprilie 2025. Mi-a spus că trebuie ca președintele de secție să facă un proces verbal și să se voteze pe listele suplimentare.

M-am întors în secție, am intrat și am zis că aș vrea să votez pentru referendum deoarece am viză de flotant activă și am sunat la AEP, unde mi s-a zis clar că pot să votez. În momentul în care am menționat cuvântul AEP, li s-au dilatat pupilele și au spus ”da, imediat, vreau să sun la call center și să vorbesc despre asta”. Au vorbit timp de un minut, s-a întors presupusa președintă de secție, s-a rezolvat totul într-un minut, am intrat în cabina de vot, am votat, am semnat pe lista suplimentară și așa s-a încheiat procesul”, a relatat Dominic pentru ziare.com.