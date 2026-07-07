Rezultate Bacalaureat 2026: rata de promovare a crescut la 74,8%. 45 de candidați au obținut media 10

Publicat 7 iul. 2026, 09:50 Actualizat 7 iul. 2026, 09:59

Ministerul Educației a publicat marți rezultatele la probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2026. Rata de promovare înainte de contestații este de 74,8%, ușor peste cea înregistrată anul trecut, iar 45 de absolvenți au încheiat examenul cu media maximă. După afișarea notelor, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor avea posibilitatea de a depune contestații, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

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