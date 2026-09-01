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RO-Alert în Tulcea după ce două drone au fost detectate lângă granița României. Avioane F-18 spaniole, ridicate de la Kogălniceanu

Drone

Drone

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 08:41

Radarele Armatei Române au semnalat, în noaptea de luni spre marți, prezența a două drone care zburau în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea, ca măsură preventivă.

Potrivit datelor monitorizate de structurile militare, dronele au fost identificate în jurul orei 23:30, la aproximativ 24 de kilometri de Vâlcov, localitate din Ucraina aflată în zona apropiată graniței românești.

Mesajul RO-Alert a fost emis la ora 23:56. Locuitorii din zona vizată au fost informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să respecte recomandările autorităților.

Avioane F-18 spaniole și un elicopter Puma, mobilizate

Pentru supravegherea situației din apropierea frontierei, au fost ridicate de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu două aeronave F-18 aparținând Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole.

În misiune a fost implicat și un elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române, folosit pentru monitorizarea zonei.

Dronele nu au pătruns în spațiul aerian al României. Ulterior, piloții aflați în misiune au raportat explozii pe teritoriul Ucrainei, unde s-ar fi prăbușit cele două aparate de zbor fără pilot.

Alerta aeriană pentru județul Tulcea a fost ridicată la ora 01:15.

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