RO-Alert în Tulcea după ce două drone au fost detectate lângă granița României. Avioane F-18 spaniole, ridicate de la Kogălniceanu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 08:41

Radarele Armatei Române au semnalat, în noaptea de luni spre marți, prezența a două drone care zburau în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea, ca măsură preventivă.

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