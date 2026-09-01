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RO-Alert în Tulcea după ce două drone au fost detectate lângă granița României. Avioane F-18 spaniole, ridicate de la Kogălniceanu
Drone
Radarele Armatei Române au semnalat, în noaptea de luni spre marți, prezența a două drone care zburau în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nord-estul județului Tulcea, ca măsură preventivă.
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