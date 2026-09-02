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Social· 1 min citire
Transfăgărășan închis miercuri timp de patru ore: restricții de circulație pe DN 7C între Arefu și Bâlea Cascadă
Transfăgărășan
Traficul rutier pe DN 7C Transfăgărășan va fi oprit miercuri, timp de patru ore, din cauza desfășurării unui eveniment automobilistic.
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