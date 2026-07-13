Ce este limonada neagră, băutura care a cucerit internetul. Beneficiile pentru organism și cum poate susține procesul de slăbire

În perioada verii, limonada este la mare căutare, însă în ultimii ani a apărut o variantă care a atras atenția tuturor pe rețelele de socializare: limonada neagră. Obținută prin adăugarea de cărbune activ, băutura este intens promovată în mediul online pentru efectele sale asupra organismului. Înainte de a o încerca, este important să cunoști atât modul de preparare, dar și cum trebuie să o consumi.
Ce este limonada neagră
Limonada neagră își capătă culoarea prin adăugarea de cărbune activ, însă gustul rămâne asemănător celui al unei limonade clasice.
În mediul online, această băutură este asociată cu numeroase beneficii, fiind prezentată ca un ajutor pentru detoxifierea organismului, susținerea digestiei, stimularea metabolismului sau reducerea balonării. Totuși, astfel de efecte nu sunt unanim demonstrate prin dovezi științifice solide pentru consumul obișnuit al acestei băuturi, iar afirmațiile trebuie privite cu prudență.
Cum se prepară
Pentru prepararea limonadei negre sunt necesare:
sucul de la o jumătate de lămâie sau lime;
un pahar de apă minerală sau apă de cocos;
o jumătate de linguriță de cărbune activ pudră.
Se adaugă sucul de lămâie și cărbunele activ în apă, apoi ingredientele se amestecă bine până la omogenizare.
Cum este recomandat să fie consumată
Potrivit recomandărilor prezentate în rețeta originală, băutura se consumă o singură dată pe săptămână și nu mai des. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că cărbunele activ poate reduce absorbția unor medicamente.
Atenție la administrarea medicamentelor
Persoanele care urmează tratamente medicamentoase trebuie să fie prudente înainte de a consuma limonadă cu cărbune activ.
Specialiștii recomandă păstrarea unui interval de cel puțin două ore între administrarea medicamentelor și consumul băuturii, deoarece cărbunele activ poate diminua eficiența unor tratamente prin reducerea absorbției acestora în organism.
Dacă urmezi un tratament, ai o afecțiune cronică sau ai nelămuriri legate de consumul cărbunelui activ, este recomandat să ceri sfatul medicului sau al farmacistului înainte de a încerca această băutură.
Ce este cărbunele activ
Cărbunele activ este obținut prin prelucrarea la temperaturi ridicate a unor materiale de origine vegetală, precum lemnul sau coaja de cocos. Acesta are o structură foarte poroasă, motiv pentru care este utilizat în anumite situații medicale, la recomandarea specialiștilor, datorită capacității sale de a adsorbi diferite substanțe.
Faptul că este folosit în anumite contexte medicale nu înseamnă însă că ar trebui consumat frecvent ca ingredient alimentar sau băutură, fără recomandarea unui specialist, potrivit sursei.