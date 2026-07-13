Ce este limonada neagră, băutura care a cucerit internetul. Beneficiile pentru organism și cum poate susține procesul de slăbire

Publicat 13 iul. 2026, 09:47 Actualizat 13 iul. 2026, 09:55

În perioada verii, limonada este la mare căutare, însă în ultimii ani a apărut o variantă care a atras atenția tuturor pe rețelele de socializare: limonada neagră. Obținută prin adăugarea de cărbune activ, băutura este intens promovată în mediul online pentru efectele sale asupra organismului. Înainte de a o încerca, este important să cunoști atât modul de preparare, dar și cum trebuie să o consumi.

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