Sărbătoarea zilei 13 iulie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil. Cruce neagră în calendar

Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Arhanghel Gavriil în mai multe zile de peste an: pe 26 martie, imediat după praznicul Bunei Vestiri, pe 8 noiembrie, la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, precum și pe 13 iulie, zi în care sunt comemorate minunile săvârșite de acesta. Sărbătoarea din 13 iulie este atestată încă din secolul al IX-lea.
Sfântul Arhanghel Gavriil este cunoscut drept mesagerul veștilor bune și al planului dumnezeiesc de mântuire. Numele său se tâlcuiește prin expresia „Puterea mea este Dumnezeu”, iar misiunea sa a fost aceea de a transmite oamenilor cele mai importante vestiri din istoria mântuirii.
El a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria din Nazaret pentru a-i aduce vestea că va deveni Maica Mântuitorului, moment cunoscut sub numele de Buna Vestire. Tot el le-a vestit Sfinților Ioachim și Ana că vor avea o fiică, pe cea care avea să devină Maica Domnului.
În Templu, Arhanghelul Gavriil i-a descoperit preotului Zaharia că soția sa, Elisabeta, va naște la bătrânețe pe Sfântul Ioan Botezătorul. De asemenea, el este cel care a rostit pentru prima dată numele lui Iisus și a vestit numele Sfântului Ioan Botezătorul înainte de nașterea acestuia.
După Nașterea Domnului, Gavriil le-a adus păstorilor vestea venirii în lume a lui Hristos și a cântat împreună cu oștile cerești: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2, 14).
Tradiția Bisericii arată că Arhanghelul Gavriil i-a călăuzit și pe magi spre înțelegerea tainei Întrupării, l-a încredințat pe dreptul Iosif să nu se teamă să o ia pe Fecioara Maria în grija sa și l-a îndrumat să fugă în Egipt împreună cu Pruncul Iisus pentru a-L feri de primejdie. Tot el i-a vestit apoi întoarcerea în Nazaret.
După Învierea Domnului, Arhanghelul Gavriil s-a arătat la mormânt, a răsturnat piatra și le-a vestit femeilor mironosițe că Hristos a înviat. Potrivit tradiției, el s-a arătat și Maicii Domnului pe Muntele Eleonului, înștiințând-o despre apropiata sa mutare la cele veșnice.
În iconografie, Sfântul Arhanghel Gavriil este reprezentat în veșminte luminoase, purtând adesea un crin, simbol al curăției și al Bunei Vestiri, sau o sferă împodobită cu însemnele lui Hristos, semn al misiunii sale de vestitor al mântuirii.
Învățătura Bisericii vorbește despre cele nouă cete îngerești, împărțite în trei triade: Serafimii, Heruvimii și Tronurile; Domniile, Puterile și Stăpâniile; Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii. În tradiția consemnată de Prima Carte a lui Enoh sunt amintiți șapte arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Gudiil, Salatiil, Uriil și Varahiil. Dintre aceștia, Gavriil este considerat arhanghelul harului, al bucuriei și al veștilor binecuvântate.
Sfinții Îngeri sunt pomeniți în fiecare zi de luni și la fiecare Sfântă Liturghie, deoarece, potrivit credinței ortodoxe, ei se roagă neîncetat înaintea Tronului Preasfintei Treimi împreună cu întreaga Biserică.
Rugăciune către Sfântul Arhanghel Gavriil
O, Sfinte Arhanghele Gavriil, slujitor credincios al lui Dumnezeu și vestitor al voii Sale, ocrotește-ne și călăuzește-ne pe calea dreptății. Întărește-ne în credință, luminează-ne mintea și ajută-ne să sporim în faptele cele bune. Fii sprijin în neputințele noastre, poartă rugăciunile noastre înaintea Domnului și dăruiește-ne harul de a trăi în pace, iubire și ascultare de Dumnezeu. Învrednicește-ne ca, urmând exemplul tău de smerenie și credincioșie, să ajungem împreună cu cetele îngerești să aducem slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Sursa: CrestinOrtodox.ro