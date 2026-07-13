Sărbătoarea zilei 13 iulie: Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil. Cruce neagră în calendar

Publicat 13 iul. 2026, 07:10 Actualizat 13 iul. 2026, 07:11

Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Arhanghel Gavriil în mai multe zile de peste an: pe 26 martie, imediat după praznicul Bunei Vestiri, pe 8 noiembrie, la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, precum și pe 13 iulie, zi în care sunt comemorate minunile săvârșite de acesta. Sărbătoarea din 13 iulie este atestată încă din secolul al IX-lea.

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