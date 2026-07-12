Porumbul fiert îngrașă? Câte calorii are și cât este recomandat să consumi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 15:58

Porumbul fiert este una dintre cele mai populare gustări ale verii, apreciat pentru gustul dulce și efectul sățios. Deși are mai multe calorii decât majoritatea legumelor, datorită conținutului ridicat de carbohidrați și amidon, acesta poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, dacă este consumat simplu, fără unt, sosuri sau exces de sare.

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