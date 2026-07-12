Porumbul fiert îngrașă? Câte calorii are și cât este recomandat să consumi

Porumbul fiert este una dintre cele mai populare gustări ale verii, apreciat pentru gustul dulce și efectul sățios. Deși are mai multe calorii decât majoritatea legumelor, datorită conținutului ridicat de carbohidrați și amidon, acesta poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, dacă este consumat simplu, fără unt, sosuri sau exces de sare.
Câte calorii are porumbul fiert
Porumbul dulce fiert are, în general, aproximativ 90-100 de calorii la 100 de grame, în funcție de soi, gradul de maturitate și cantitatea de apă rămasă după preparare.
O porție de porumb poate furniza și carbohidrați, proteine, fibre și cantități mici de grăsimi. Cleveland Clinic indică aproximativ 98 de calorii și 23,5 grame de carbohidrați pentru o porție de porumb.
Valorile sunt orientative, deoarece fiecare știulete are o dimensiune diferită.
Câte calorii are un știulete de porumb fiert
Numărul de calorii depinde de mărimea știuletelui și de cantitatea de boabe consumată.
Ca reper:
un știulete mic poate avea aproximativ 80-100 de calorii;
un știulete mediu poate avea aproximativ 120-150 de calorii;
un știulete mare poate ajunge la aproximativ 170-220 de calorii.
Un știulete foarte mare, cu boabe dense și bine dezvoltate, poate avea și mai multe calorii.
Este important să fie luată în calcul doar partea comestibilă, nu greutatea întregului știulete.
Câte calorii au doi știuleți de porumb
Doi știuleți medii pot avea aproximativ 250-300 de calorii.
Cantitatea poate fi mai mare dacă știuleții sunt foarte mari.
Dacă adaugi unt, maioneză, sosuri sau brânză, aportul caloric crește.
De exemplu, porumbul simplu și porumbul servit cu unt din abundență nu au aceeași valoare calorică.
Câte calorii are porumbul cu unt
Untul poate crește rapid numărul total de calorii.
O linguriță de unt adaugă aproximativ 35 de calorii, iar o lingură poate adăuga peste 100 de calorii, în funcție de cantitate.
Astfel, un știulete mediu care are aproximativ 130-150 de calorii poate ajunge la peste 200 de calorii dacă este acoperit cu mult unt.
Pentru o variantă mai ușoară, poți folosi:
Porumbul fiert îngrașă?
Porumbul nu determină singur creșterea în greutate.
Creșterea în greutate apare atunci când aportul total de energie depășește, în mod constant, consumul energetic al organismului.
Un știulete consumat ocazional poate fi inclus fără probleme într-o alimentație echilibrată.
Porumbul devine mai caloric atunci când este consumat:
Contează și restul mesei.
Dacă mănânci porumb împreună cu pâine, cartofi, orez și desert, cantitatea totală de carbohidrați și calorii poate deveni ridicată.
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