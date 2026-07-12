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Vrei să descoperi un oraș la pas? Seulul, desemnat cea mai prietenoasă destinație pentru pietoni: ce metropolă europeană ocupă locul 2
Seul vs Eedinburgh / Colaj foto Profimedia
Publicat12 iul. 2026, 11:05
Actualizat12 iul. 2026, 11:07
Seul a fost desemnat cel mai accesibil oraș din lume pentru explorarea pe jos, potrivit clasamentului realizat de publicația Time Out pentru anul 2026. Capitala Coreei de Sud s-a clasat pe primul loc datorită infrastructurii pietonale extinse și apropierii dintre principalele atracții turistice. Pe locul al doilea se află Edinburgh, în Scoția.
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