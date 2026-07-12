Telefonul se încălzește la încărcare? Când este normal și când trebuie să mergi de urgență în service

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 16:42

Un telefon care se încălzește în timpul încărcării nu este neapărat un motiv de îngrijorare, mai ales dacă folosește încărcare rapidă. Totuși, atunci când dispozitivul devine atât de fierbinte încât nu mai poate fi ținut în mână sau afișează avertismente privind temperatura, problema poate ascunde un defect al bateriei sau al sistemului de încărcare.

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