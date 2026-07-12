Telefonul se încălzește la încărcare? Când este normal și când trebuie să mergi de urgență în service

Un telefon care se încălzește în timpul încărcării nu este neapărat un motiv de îngrijorare, mai ales dacă folosește încărcare rapidă. Totuși, atunci când dispozitivul devine atât de fierbinte încât nu mai poate fi ținut în mână sau afișează avertismente privind temperatura, problema poate ascunde un defect al bateriei sau al sistemului de încărcare.
Potrivit specialiștilor, este firesc ca un smartphone să se încălzească în anumite situații. Acest lucru se întâmplă frecvent atunci când folosește tehnologia de încărcare rapidă, dacă este utilizat în timpul încărcării pentru jocuri, filme sau navigație GPS ori când temperatura ambientală este foarte ridicată, potrivit Click!.
De asemenea, telefonul poate genera mai multă căldură atunci când bateria este aproape complet descărcată și începe procesul de încărcare.
Semne care pot indica o problemă
Există însă situații în care temperatura ridicată nu mai este normală. Dacă telefonul devine atât de fierbinte încât nu îl mai poți ține în mână, dacă încărcarea se oprește fără explicație sau apar mesaje de avertizare privind supraîncălzirea, este recomandată verificarea dispozitivului.
Locul în care se simte căldura poate oferi indicii despre cauză. Dacă partea din spate a telefonului este foarte fierbinte, este posibil ca bateria să fie uzată sau defectă. Dacă temperatura ridicată se resimte în partea inferioară, problema poate fi cauzată de încărcător, cablu sau portul de încărcare.
Cum poți evita supraîncălzirea telefonului
Pentru a preveni astfel de probleme, specialiștii recomandă folosirea unui încărcător original sau certificat și evitarea accesoriilor de calitate îndoielnică.
De asemenea, este indicat:
să nu folosești telefonul în timp ce se încarcă;
să nu îl lași pe pături, pilote sau alte suprafețe care împiedică disiparea căldurii;
să închizi aplicațiile care rulează în fundal;
să dezactivezi Bluetooth-ul și datele mobile atunci când nu sunt necesare;
să încarci telefonul într-un loc răcoros și bine ventilat;
să verifici dacă husa nu împiedică răcirea dispozitivului.
Când trebuie dus la service
Dacă telefonul continuă să se încingă excesiv chiar și după schimbarea încărcătorului sau a cablului și după eliminarea celorlalte cauze posibile, este recomandat să fie verificat într-un service autorizat.
În multe cazuri, cauza este o baterie uzată, care trebuie înlocuită. Ignorarea acestor simptome poate duce la deteriorarea telefonului și, în situații rare, la defectarea completă a bateriei.