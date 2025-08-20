Persoanele afectate de deochi spun că simptomele apar brusc, uneori la doar câteva minute după interacțiunea cu cineva. Printre cele mai frecvente semne se numără:

Durerea de cap intensă, diferită de durerile obișnuite, care nu cedează la calmante.

Amețeli și senzație de dezechilibru, ca și cum „îți fuge pământul de sub picioare”.

Oboseală inexplicabilă, cu scădere bruscă de energie.

Iritabilitate, neliniște, schimbări emoționale rapide, uneori însoțite de dorința de a plânge.

Căscatul repetitiv și lăcrimarea – considerate semne clare ale deochiului în tradiția populară.

În cultura românească, deochiul nu este ignorat. De-a lungul timpului, au fost transmise metode de „dezlegare” și protecție, folosite de generații întregi:

Rugăciunile de dezlegare

Una dintre cele mai utilizate metode este rugăciunea, rostită fie de un preot, fie de o persoană apropiată care cunoaște „cuvintele de dezlegare”. Rugăciunea are rolul de a întrerupe legătura energetică negativă și de a reda echilibrul celui afectat.

Apa descântată

Un alt remediu tradițional este apa descântată. Aceasta este pregătită prin rostirea unui descântec de protecție peste un vas cu apă. Persoana deocheată se spală pe față cu apa sau bea câteva înghițituri, pentru a elimina energia negativă.

Obiecte de protecție

În multe zone din România, se poartă ață roșie la încheietura mâinii, cruciulițe, medalioane sfințite sau alte amulete, despre care se crede că absorb sau resping deochiul.

Descântece de deochi – cuvintele care „rup legătura”

Pe lângă rugăciune, bătrânii folosesc și astăzi descântece transmise oral, considerate metode eficiente de vindecare a stării de rău cauzate de deochi. Iată două exemple de descântece populare:

„Fugi deochi, dintre ochi,

Că te-ajunge-o vacă neagră, cu coarnele să te spargă,

Să te-azvîrle peste mare

În pustiu, în depărtare,

Acolo să pieri ca ziua de ieri,

Ca roua de floare, ca spuma la soare…”

sau

„Ieși, deochi,

Din capul lui Ion,

Din inima lui,

Din tot locul.

Să rămâie curat

Și luminat,

De Dumnezeu Sfântul lăsat…”

Descântecele sunt rostite într-un cadru liniștit, de obicei de către o persoană în vârstă, cu credință și experiență în aceste practici, potrivit sursei.