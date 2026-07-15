Superalimentul care protejează inima. De ce afinele sunt alegerea perfectă pentru deserturi fără zahăr

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 23:48

Afinele se numără printre cele mai valoroase fructe de pădure, fiind recunoscute pentru conținutul lor bogat în antioxidanți, vitamine și fibre. Datorită dulceții lor naturale, acestea au devenit o alternativă populară pentru deserturile și gustările sănătoase, eliminând complet necesitatea zahărului adăugat.

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