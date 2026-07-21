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Vremea· 1 min citire
Vreme extremă la mare. O stațiune a fost complet inundată
Inundații
Publicat21 iul. 2026, 20:12
SursăRealitatea PLUS
Vreme extremă a creat probleme și pe litoral, acolo unde din cauza ploilor stațiunea Eforie Sud a fost inundată. Străzile s-au transformat în adevărate râuri. Canalizările nu au mai făcut față și toată apa s-a revărsat pe șosea.
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