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Cod ROȘU de vreme severă în județul Tulcea. La noapte se dezlănțuie potopul
Inundații în județul Tulcea (arhivă)
Județul Tulcea intră, în această seară, sub un Cod Roșu de instabilitate atmosferică, cu fenomene severe așteptate până mâine dimineață. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii puternice și descărcări electrice, cu risc crescut de producere a unor situații periculoase.
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