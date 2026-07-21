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Vremea· 1 min citire

Vreme extremă la mare. O stațiune a fost complet inundată

Inundații

Inundații

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat21 iul. 2026, 20:12
SursăRealitatea PLUS

Vreme extremă a creat probleme și pe litoral, acolo unde din cauza ploilor stațiunea Eforie Sud a fost inundată. Străzile s-au transformat în adevărate râuri. Canalizările nu au mai făcut față și toată apa s-a revărsat pe șosea.

Fenomen extrem pe litoral

Mai mult, marea este afectată din nou de fenomenul de răcire accentuată, acesta fiind al doilea din această vară.

Fenomenul constă în răcirea bruscă a apei mării din cauza curenților.

Conform verificărilor făcute de specialiști, temperatura apei este acum de 13 grade la Constanța și de 18 grade la Mangalia.

Fenomenul nu este constant, dar este relativ frecvent în sezonul cald pe litoralul românesc mai ales când există perioade cu vânt.

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