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Alertă hidrologică. Cod galben de inundații în bazine hidrografice din cinci județe, până la miezul nopții
FOTO: Arhivă
Hidrologii au emis, joi, o atenționare Cod galben de inundații, ce vizează până la miezul nopții râuri din cinci județe.
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