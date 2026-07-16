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Justitie· 1 min citire
CCR, decizie așteptată în disputa lui Ilie Bolojan cu Justiția pe salariile magistraților
Publicat16 iul. 2026, 12:44
Actualizat16 iul. 2026, 12:46
SursăRealitatea PLUS
Judecătorii CCR pregătesc decizia în războiul lui Ilie Bolojan cu sistemul judiciar! Sedința CCR s-a încheiat și cei 9 magistrați analizează acum sesizarea Guvernului asupra CCR cu privire la Înalta Curte de Casație și Justiție, ce vizează un posibil conflict juridic de natură constituțională. Totul are la bază restantele salariale ce le revin magistraților.
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