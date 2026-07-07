4 din 10 profesori din România se gândesc să plece de la catedră. Studiu: stresul este mai mare decât la medici

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 11:30

Aproape patru din zece profesori din România se gândesc frecvent să renunțe la cariera didactică, iar peste jumătate spun că se confruntă des cu situații stresante la locul de muncă. Datele apar în „Barometrul stării de bine a profesorilor din România”, un studiu realizat pe un eșantion național de 1.518 cadre didactice din învățământul preuniversitar.

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