Programele educaționale de vară, un sprijin real pentru părinți: aproximativ 10.000 de locuri în Sectorul 3 în iulie și august

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 iul. 2026, 17:12

Vacanța de vară este, pentru mulți părinți, una dintre cele mai complicate perioade ale anului. Școlile și grădinițele intră în concediu, bunicii nu sunt întotdeauna disponibili, iar programul de lucru rămâne neschimbat. Pentru a răspunde acestei probleme, Primăria Sectorului 3 finanțează de mai bine de 6 ani programul „Școala & Grădinița de Vară”, care pune la dispoziția familiilor aproximativ 10.000 de locuri în lunile iulie și august.

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