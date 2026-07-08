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Educatie· 2 min citire
Climatologul Roxana Bojariu, semnal de alarmă pentru învățământul românesc: nu dezvoltă spiritul critic al copiilor, ci le încarcă memoria
Climatologul Roxana Bojariu (sursă: RRA)
Publicat8 iul. 2026, 09:05
SursăRadio Romania Actualitati, Realitatea.Net
Climatologul Roxana Bojariu lansează un avertisment ferm privind învățământul din România, într-un moment în care pseudoștiința cunoaște o răspândire fără precedent. În acest context, copiilor nu li se dezvoltă spiritul critic, cel care îi ajută să înțeleagă cât de cât corect realitatea, ci li se transmite un volum uriaș de informații pe care nu ajung să îl înțeleagă.
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