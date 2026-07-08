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Educatie· 2 min citire

Climatologul Roxana Bojariu, semnal de alarmă pentru învățământul românesc: nu dezvoltă spiritul critic al copiilor, ci le încarcă memoria

Climatologul Roxana Bojariu (sursă: RRA)

Climatologul Roxana Bojariu (sursă: RRA)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 09:05
SursăRadio Romania Actualitati, Realitatea.Net

Climatologul Roxana Bojariu lansează un avertisment ferm privind învățământul din România, într-un moment în care pseudoștiința cunoaște o răspândire fără precedent. În acest context, copiilor nu li se dezvoltă spiritul critic, cel care îi ajută să înțeleagă cât de cât corect realitatea, ci li se transmite un volum uriaș de informații pe care nu ajung să îl înțeleagă.

Într-un interviu acordat postului public de radio, climatologul a extins discuția despre negaționismul climatic spre o abordare mai amplă: asaltul pseudoștiinței asupra tuturor domeniilor cunoașterii, un fenomen pe care îl consideră tot mai periculos.

Spiritul critic te ajută să navighezi cultura. Cultura generală nu înseamnă doar literatură, poezie, pictură, ci și știință. Aici avem o problemă cu sistemul de învățământ: pe de o parte cu educarea spiritului critic, iar pe de altă parte cu cultura generală din care nu trebuie să lipsească știința, a afirmat Bojariu.

Bojariu subliniază că, în actuala formă, programele sunt atât de încărcate încât copiii ajung „în stare de confuzie și spaimă în fața volumului de date”.

În opinia ei, școala ar trebui să fie construită astfel încât materiile să se completeze, nu se se concureze, oferind elevilor o perspectivă coerentă asupra lumii.

Ne uităm din părți diferite la un singur univers. Putem avea perspective diferite, dar ele trebuie să ajungă la un punct comun, care să-i ofere copilului o idee despre cum stă în lumea lui. Acesta este cel mai important lucru. Cu un aparat critic solid, copilul poate merge mai departe și poate ajunge la învățarea continuă.

În caz contrar, a avertizat climatologul, discernământul celor mici va deveni tot mai fragil, iar copiii vor fi tot mai vulnerabili la teoriile pseudoștiințifice, la manipulare și la interpretări eronate ale realității.

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