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Educatie· 2 min citire
Bilanțul ministrului Educației, la cinci luni de mandat. Cu ce se "laudă" Mihai Dimian
Mihai Dimian/ Facebook
Publicat10 iul. 2026, 08:36
Actualizat10 iul. 2026, 08:37
Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat că a semnat 1.000 de ordine de ministru în cele cinci luni de mandat, afirmând că acest număr reflectă complexitatea sistemului de educație din România. Oficialul spune că urmează o perioadă aglomerată, cu examene naționale, concursuri și implementarea proiectelor din PNRR.
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