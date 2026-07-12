Advertising
Advertising
Educatie· 1 min citire
Rezultatele finale la Bacalaureat 2026 se publică duminică, cu o zi mai devreme. Anunțul ministrului Educației
Rezultate BAC/ Arhivă foto
Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate duminică, în jurul orei 17:00, cu o zi mai devreme decât era programat inițial, a anunțat ministrul Educației, Mihai Dimian. Potrivit acestuia, rata de promovare a crescut în urma reevaluării lucrărilor.
Citește și
- 07:11Admitere liceu 2026: Cum se completează corect fișa de opțiuni. Algoritmul care nu iartă nicio eroare
- 20:44Contestațiile la Bacalaureat 2026 au fost evaluate. Când vor fi afișate rezultatele finale
- 18:13Practică revoltătoare în Alba: Școlile care își „salvează” statisticile lăsând intenționat corigenți copiii cu note mici
- 17:12Programele educaționale de vară, un sprijin real pentru părinți: aproximativ 10.000 de locuri în Sectorul 3 în iulie și august
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News