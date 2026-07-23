Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Sfârșit cumplit pentru cei doi tineri de 19 ani dispăruți în Dâmbovița. Ar fi murit înecați în râul Argeș - presa locală

Adolescenti inecați

Adolescenti inecați

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 13:11

Căutările celor doi tineri de 19 ani dispăruți în apropierea râului Argeș au avut un final tragic. Pompierii au găsit trupurile neînsuflețite ale băieților în apă, în zona localității Ionești.

Victimele sunt Neagoe Eduard Costin, din comuna Crângurile, și Ursaru Ștefan Cosmin, din orașul Găești. Potrivit primelor informații, cei doi ar fi murit înecați, conform presei locale.

Bicicleta și hainele tinerilor, găsite pe mal

Alarma a fost dată după ce un minor de 15 ani a găsit pe malul râului Argeș o bicicletă, un telefon și mai multe haine. Polițiștii au fost sesizați marți, în jurul orei 19:30, iar în zonă au fost trimise echipe de căutare și salvare.

„Din verificările preliminare, poliţiştii au stabilit faptul că Neagoe Eduard Costin, de 19 ani, din comuna Crângurile şi Ursaru Ştefan Cosmin, de 19 ani, din oraşul Găeşti, ar fi plecat cu o bicicletă către râul Argeş pentru a culege porumb, însă nu s-ar mai fi întors”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Trupurile celor doi tineri au fost găsite în râul Argeș

Căutările au continuat timp de mai multe ore, însă cei doi băieți nu au fost găsiți înainte de lăsarea întunericului. Misiunea a fost întreruptă pe timpul nopții și reluată în dimineața următoare.

La operațiune au participat pompieri din cadrul Detașamentului Găești, un echipaj SMURD și scafandri. În cele din urmă, salvatorii au găsit trupurile neînsuflețite ale celor doi tineri în râul Argeș.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

adolescenti inecati

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe