Sfârșit cumplit pentru cei doi tineri de 19 ani dispăruți în Dâmbovița. Ar fi murit înecați în râul Argeș - presa locală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 13:11

Căutările celor doi tineri de 19 ani dispăruți în apropierea râului Argeș au avut un final tragic. Pompierii au găsit trupurile neînsuflețite ale băieților în apă, în zona localității Ionești.

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