Accident terifiant: familie cu trei copii în spital după ce a intrat cu mașina în gard

Publicat 23 iul. 2026, 20:54 Sursă Realitatea PLUS

Accident terifiant în Satu Mare. Un șofer a pierdut controlul direcției și s-a izbit puternic de un gard de piatră. Bărbatul era în mașină cu soția și cei trei copii ai lor. Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

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