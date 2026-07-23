Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Accident terifiant: familie cu trei copii în spital după ce a intrat cu mașina în gard
Accident rutier
Publicat23 iul. 2026, 20:54
SursăRealitatea PLUS
Accident terifiant în Satu Mare. Un șofer a pierdut controlul direcției și s-a izbit puternic de un gard de piatră. Bărbatul era în mașină cu soția și cei trei copii ai lor. Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
Citește și
- 22:04Mobilizare impresionantă în București! Un bărbat aflat în stare critică a fost găsit într-o zonă industrială izolată, după un apel disperat la 112
- 21:18Accident feroviar grav în Suceava. Un excavator a fost lovit de un tren pe ruta Iași-Timișoara, iar operatorul utilajului a murit
- 20:08Incident în Vrancea: un bărbat a fost prins sub un mal de pământ în timp ce săpa un puț
- 17:33Preot din Topoloveni, suspendat de Arhiepiscopia Argeșului după alegerea la conducerea PSD local
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News