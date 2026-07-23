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Accident terifiant: familie cu trei copii în spital după ce a intrat cu mașina în gard

Accident rutier

Accident rutier

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat23 iul. 2026, 20:54
SursăRealitatea PLUS

Accident terifiant în Satu Mare. Un șofer a pierdut controlul direcției și s-a izbit puternic de un gard de piatră. Bărbatul era în mașină cu soția și cei trei copii ai lor. Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Mașină intrată în gard Satu Mare

Șoferul de 31 de ani a pierdut controlul direcției într-o curbă, moment în care vehiculul a părăsit partea carosabilă și s-a oprit în gardul unei case.

Martorii au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat pompieri, echipaje medicale și polițiști.

În autoturism se mai aflau soția șoferului, în vârstă de 30 de ani, și cei trei copii ai cuplului, de 10 luni, un an și 7 ani.

Toți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliția continuă cercetările.

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