Surse: Ilie Bolojan l-ar fi înlocuit pe secretarul de la Energie
Ilie Bolojan ar fi schimbat secretarul general al Ministerului Energiei înainte de moțiunea de cenzură, transmite Profit.ro. Asta în contextul în care abia ce preluase și funcția de ministru interimar al Energiei, inainte de a fi demis.
Realitatea PLUS a cerut o reacție de la Bolojan. Nu a răspuns
Concret, Bolojan l-ar fi înlocuit pe Mihail-Silviu Pocora cu Sorin Elisei, director general în minister și, totodată, reprezentant al statului român în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom.
Conform informațiilor din CV-ul său, Elisei lucrează din 2007 în domeniul energiei, în care a debutat la Energy Holding, ca director de operațiuni și tranzacții de furnizare.
Mai apoi a ajuns director general și membru al Consiliului de Administrație.
Jurnaliștii au cerut și un punct de vedere din partea lui Ilie Bolojan, însă, nu a răspuns până la această oră.
