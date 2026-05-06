Liderii PSD, ședință de urgență după căderea Guvernului Bolojan. Ce vor stabili politicienii
PSD se reunește astăzi, de la ora 13:00, în ședința Biroului Politic Național, într-un moment tensionat pe scena politică, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.
Potrivit informațiilor prezentate de jurnalista Realitatea Plus, Raluca Țigmeanu, liderii PSD urmează să decidă care va fi direcția partidului în perioada următoare și dacă social-democrații vor intra într-o nouă coaliție pro-europeană, variantă susținută în ultimele ore de liderul partidului, Sorin Grindeanu.
Bolojan refuză să demisioneze din funcția de premier interimar
În paralel, Ilie Bolojan a transmis public că va rămâne în funcție până la finalul mandatului interimar și că își va continua atribuțiile de premier. Mesajul a venit după ce Sorin Grindeanu i-a cerut, imediat după votul moțiunii, să demisioneze inclusiv din poziția de prim-ministru interimar.
Tensiunile dintre partide cresc, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități par să intre într-o etapă decisivă. În interiorul PSD urmează discuții legate atât de viitoarea formulă de guvernare, cât și de poziționarea partidului în eventualele negocieri politice.
Posibile consultări la Cotroceni
În perioada următoare ar putea avea loc și consultări la Palatul Cotroceni. Surse din zona administrației prezidențiale susțin că președintele va avea atât discuții informale, cât și consultări oficiale cu partidele, după ce acestea vor ajunge la o variantă clară privind viitoarea guvernare. Deocamdată, toate discuțiile sunt în desfășurare, iar ziua de astăzi este considerată una importantă pentru stabilirea următorilor pași politici după căderea Guvernului.
