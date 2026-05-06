Cine va conduce Guvernul după Bolojan? PSD nu vrea să dea următorul premier: ultimatumul dat PNL

PSD nu vrea să dea următorul premier, spun surse Realitatea PLUS, și da un ultimatul PNL să stabilească în termen de zece zile cine va conduce Executivul după ce Ilie Bolojan a pierdut funcția. Social democrații ar avea deja și două variante de premier: Alexandru Nazare sau Cătălin Predoiu.

Toate partidele își fac acum calculele pentru viitoarea formulă de guvernare și iată că sunt foarte multe scenarii analizate în aceste momente.

Potrivit unor surse, social-democrații vor merge la acele consultări de la Palatul Cotroceni cu un mandat larg și nu exclud ca viitorul guvern să fie condus de un premier din partea PNL. Au fost vehiculate aici două nume: vorbim despre Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare.

Surse social-democrate susțin că Alexandru Nazare a fost un ministru bun și că social-democrații au colaborat foarte bine cu acesta, însă nu este exclus nici scenariul în care PSD să vină să își asume această funcție. Deci totul va fi mai clar abia după aceste consultări de la Palatul Cotroceni.

Pe de altă parte, sunt surse social-democrate care susțin că situația se va detensiona de la o zi la alta. A fost multă emoție, spun sursele noastre, după ziua de ieri și că cel mai probabil în următoarele 7-10 zile vom avea o imagine mult mai clară asupra noii formule de guvernare.

Pe de altă parte, în ultimele zile s-a vehiculat și scenariul unui premier tehnocrat. Vom vedea dacă poate, dacă se poate întâmpla acest lucru. Iar în privința unui scenariu vehiculat în spațiul public, potrivit căruia s-ar forma un nou, un nou guvern între PSD, Grupul Pacea și alte grupuri mai mici din Parlament, surse social-democrate exclud acest scenariu.