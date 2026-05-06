Escrocherie halucinantă la Iași: un bărbat a plătit peste 440.000 de lei „entității Bau” ca să scoată dracii din soție. Infractorul a fost arestat

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat din Iași a fost trimis în judecată pentru înșelăciune, după ce ar fi convins o altă persoană că poate comunica cu entități ezoterice și că are acces la puteri supranaturale capabile să prevină boli sau tragedii.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, inculpatul ar fi obținut în total 442.833 de lei de la victimă, pe parcursul mai multor ani, folosindu-se de fricile și vulnerabilitățile acesteia.

„Bau” ar fi cerut bani pentru a preveni boli și nenorociri

Anchetatorii spun că, între ianuarie 2021 și mai 2024, bărbatul a indus și menținut în eroare persoana vătămată, susținând că se poate conecta la mai multe entități ezoterice, printre care și una numită „Bau”, despre care afirma că are puteri vindecătoare. Potrivit procurorilor, fiecare nouă „conectare” venea cu avertismente grave despre sănătatea unor membri ai familiei victimei și cu solicitarea unor „sacrificii” financiare pentru evitarea nenorocirilor. Conform anchetei, în anul 2020 inculpatul i-ar fi spus victimei că entitatea „Bau” a transmis că tatăl acesteia se va îmbolnăvi grav dacă nu sunt făcute anumite „sacrificii”. Speriat, bărbatul ar fi trimis în mai multe tranșe suma totală de 180.862 de lei.

Soția victimei ar fi fost „posedată”

Ulterior, în 2022, inculpatul ar fi revenit cu o nouă poveste. De această dată, susținea că soția victimei este „acaparată de un spirit (demon)” și că sunt necesare alte sume de bani pentru a scăpa de acesta. În aceste condiții, anchetatorii spun că victima a trimis încă 165.382 de lei. În 2023, inculpatul i-ar fi spus aceluiași bărbat că fiul său urmează să se îmbolnăvească din cauze supranaturale, pentru că este „fragil și are o pată de întuneric”. Pentru a-l „proteja”, victima ar fi trimis în mai multe tranșe alți 49.189 de lei.

Anchetatorii spun că, în 2024, inculpatul a continuat să întrețină această stare de teamă, afirmând că însuși bărbatul înșelat va trece printr-o „cumpănă” majoră în viață și că există „șanse mari de mortalitate”. Procurorii susțin că inculpatul i-ar fi spus victimei că data de 15 iunie 2024 urma să fie un moment critic și că doar alte „sacrificii” financiare îl pot salva. În acest context, bărbatul ar fi trimis încă 47.400 de lei. Dosarul a fost trimis în instanță, iar inculpatul este cercetat pentru înșelăciune. Procurorii susțin că acesta a profitat de temerile victimei și a construit în timp un mecanism prin care a obținut sume foarte mari de bani, folosindu-se de explicații mistice și presupuse avertismente supranaturale.