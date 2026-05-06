Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Calcule pentru noul premier. Cine îi ia locul lui Bolojan?

6 mai 2026, 13:04
Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Partidele caută premier în locul lui Ilie Bolojan! Sunt vehiculate două nume de la PNL: Alexandru Nazare și Cătălin Predoiu, dar pe masă sunt analizate și alte variante.

Partidul Social Democrat spune că este dispus să își asume funcția într-o nouă formulă de guvernare cu aceleași partide, iar scenariul unui premier tehnocrat este și el analizat.

Scenarii: premier de la PNL, premier de la PSD sau tehnocrat

*Premier propus de PNL:

Cătălin Predoiu

Alexandru Nazare

*Premier PSD:

Sorin Grindeanu

*Premier propus de AUR:

George Simion

Călin Georgescu

*Premier tehnocrat:

Anca Dragu

Dacian Cioloș

Citește și:

Mai multe articole despre

premier

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe