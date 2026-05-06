Politica· 1 min citire
Calcule pentru noul premier. Cine îi ia locul lui Bolojan?
6 mai 2026, 13:04
Ilie Bolojan
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Partidele caută premier în locul lui Ilie Bolojan! Sunt vehiculate două nume de la PNL: Alexandru Nazare și Cătălin Predoiu, dar pe masă sunt analizate și alte variante.
Partidul Social Democrat spune că este dispus să își asume funcția într-o nouă formulă de guvernare cu aceleași partide, iar scenariul unui premier tehnocrat este și el analizat.
Scenarii: premier de la PNL, premier de la PSD sau tehnocrat
*Premier propus de PNL:
Cătălin Predoiu
Alexandru Nazare
*Premier PSD:
Sorin Grindeanu
*Premier propus de AUR:
Călin Georgescu
*Premier tehnocrat:
Anca Dragu
Dacian Cioloș
