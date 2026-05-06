Marius Budăi: „Mingea este în terenul președintelui Nicușor Dan” după căderea Guvernului Bolojan

Sursă: Realitatea.net

După ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, Marius Budăi spune că următoarea mutare aparține președintelui Nicușor Dan. Social-democratul afirmă că PSD va merge la consultările de la Cotroceni și susține în continuare ideea unui nou Guvern proeuropean.

Moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor a trecut de Parlament, iar ulterior PNL și USR au anunțat că intră în Opoziție.Marius Budăi spune că social-democrații vor participa la consultările convocate de președinte și așteaptă să vadă dacă PNL și USR își vor reconsidera poziția.

„Vom urma cursul a ceea ce se întâmplă acum. Mingea este cumva în terenul domnului președinte, constituțional vorbind. Vom da curs invitației de a participa la consultări, vom asculta opinia domnului președinte și vom vedea și pozițiile, pe lângă declarațiile la cald, pozițiile colegilor din PNL și USR. Este o decizie internă a PNL, noi nu le spunem colegilor liberali ce trebuie să facă, sunt deciziile dumnealor”.

Acuzații de demagogie la adresa PNL și USR

Deputatul PSD a criticat reacțiile liberalilor și ale celor din USR, spunând că partidele care vorbeau până recent despre necesitatea unei coaliții proeuropene pun acum orgoliile înaintea stabilității politice.

„Eu remarc o demagogie, dacă îmi permiteți, pentru că după alegerile de anul trecut, atât PNL, cât și USR spuneau că trebuie cu orice preț să formăm o coaliție proeuropeană, pentru a nu permite extremiștilor să vină la putere, să salvăm România de pericolul extremist, iar acum observ cu tristețe că sunt mai importante orgoliile, decât salvarea României”.

Întrebat despre colaborarea PSD cu AUR în cazul moțiunii de cenzură, Marius Budăi a respins ideea unei alianțe politice între cele două partide.

„Păi, nu e deloc ciudat, stați puțin, eu cred că uităm ce se întâmpla săptămâna trecută. La ce mă refer? Să ne aducem aminte cum vorbea domnul Bolojan sau domnul Fritz și cum triumfători… deci ne critică acum că PSD a făcut o moțiune cu AUR, dar în același timp, atât PNL, cât și USR săptămâna trecută erau extrem de victorioși că ei vor încerca să cumpere așa, ca la piață cumva, parlamentarii AUR”.

PSD exclude un Guvern minoritar

Social-democratul spune că un Guvern minoritar ar reprezenta o greșeală în actualul context geopolitic.

„Din punctul meu de vedere, eu exclud un Guvern minoritar. Este o greșeală pentru România, din punctul meu de vedere, ca în actualul context geopolitic în care ne aflăm să avem un Guvern minoritar”.

Întrebat dacă moțiunea de cenzură nu l-a victimizat pe Ilie Bolojan și nu i-a consolidat imaginea de politician reformist, Budăi a răspuns ironic:

„Aoleu și asta cu reformistul! Vedeți, iarăși despre orgoliul unui singur om. L-am victimizat pe domnul Bolojan… Vai de mine! Foarte bine! Dacă așa se vede problema, din nou despre persoana unui singur om și despre orgoliul unui singur om. Oameni buni, este vorba despre România și despre români”.

PSD exclude o alianță cu AUR

Deputatul PSD a exclus posibilitatea unei coaliții de guvernare cu AUR.

„Exclud în acest moment o coaliție AUR-PSD sau PSD-AUR”.

Întrebat dacă AUR este „bun” pentru demiterea Guvernului, dar nu și pentru o guvernare comună, Marius Budăi a explicat:

„Credeți că a fost o alianță sau a fost doar un obiectiv comun în moțiune? (…) Nu am semnat o alianță cu AUR, cum nici AUR nu a semnat o alianță cu PSD. Faptul că a existat un interes comun în această moțiune este altceva”.

În final, deputatul a reafirmat că PSD își dorește un Executiv orientat către Uniunea Europeană și susținut de o majoritate parlamentară stabilă.

„Decizia noastră este să susținem un Guvern deschis către UE și care să aibă o susținere parlamentară solidă. Asta este decizia noastră în acest moment, dar într-adevăr, nu depinde doar de noi, depinde și de celelalte partide”.