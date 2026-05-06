Petrișor Peiu: Nu votăm un Cabinet fără AUR

Sursă: AUR

Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu a declarat miercuri că un guvern nu poate fi învestit fără o majoritate parlamentară solidă, subliniind că AUR nu va susține un Cabinet din care nu face parte.

"Dacă toți liderii păstrează ceea ce au spus sau promis înainte de moțiunea de cenzură, nu văd cum s-ar face o majoritate. Și orice altă majoritate s-ar face va fi fragilă, chiar dacă, până la urmă, s-ar răzgândi unul, doi lideri politici, dar majoritatea tot fragilă va fi că problemele rămân, nu dispar", a afirmat Peiu, la Parlament.

"AUR nu va susține niciodată un Guvern din care nu face parte. E logic și cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Nu cred că există noțiunea de Guvern minoritar. Un Guvern pentru a fi învestit, trebuie să aibă votul cel puțin a 233 de parlamentari, cum a fost și ieri, la moțiune, deci o majoritate", a adăugat Peiu, întrebat fiind despre un guvern minoritar.



El a precizat că, din câte știe, AUR nu a fost invitat la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern.

"Nici nu era de așteptat după cum a comunicat domnul președinte", a precizat senatorul AUR.

