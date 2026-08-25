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Justitie· 2 min citire
Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne”
Cătălin Predoiu
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că, capturarea a 1,7 tone de droguri de mare risc în cadrul operațiunii MATRIX reprezintă unul dintre cele mai importante rezultate obținute de structurile antidrog ale Poliției Române în perioada recentă.
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