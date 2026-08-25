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Justitie· 2 min citire

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne”

Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 15:21

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că, capturarea a 1,7 tone de droguri de mare risc în cadrul operațiunii MATRIX reprezintă unul dintre cele mai importante rezultate obținute de structurile antidrog ale Poliției Române în perioada recentă.

Potrivit ministrului, combaterea traficului de droguri a fost stabilită drept una dintre prioritățile mandatului său la conducerea Ministerului Afacerilor Interne, iar instituția a alocat resurse suplimentare pentru consolidarea capacității operative a structurilor specializate.

„Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un success important al Ministerului Afacerilor Interne prin structurile anti – drog ale Politiei Romane.

De la preluarea mandatului, am stabilit combaterea traficului de droguri ca prioritate pentru Ministerul Afacerilor Interne si Politia Română.

Am alocat resurse importante pentru această luptă. Peste 200 de polițiști au fost alocați structurilor antidrog, am format echipe canine specializate în detectarea drogurilor, am dezvoltat rețeaua de laboratoare de analiză a drogurilor, iar prin Foaia de parcurs antidrog am alocat fonduri importante pentru creșterea capacității operative.

Structurile antidrog ale Poliției Române au răspuns acestei priorități prin muncă, planificare strategică și sute de acțiuni.

Operațiunea MATRIX este încă o dovadă. Este o operațiune de amploare, bine pregătită, care lovește direct o rețea internațională de trafic de droguri și scoate din piață cantități importante de droguri de risc și de mare risc.

Polițiștii români din structurile antidrog au demonstrat din nou că avem profesioniști foarte bine pregătiți și capabili să lovească rețele internaționale de trafic de droguri.

Îi felicit pe polițiștii și procurorii implicați și le mulțumesc partenerilor internaționali care ne-au fost alături.

Este un rezultat important. Dar nu ne oprim aici. Lupta împotriva traficului de droguri continuă.” a declarat Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

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