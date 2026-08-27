Lovitură pentru Ilie Bolojan. Înalta Curte respinge 6 din cele 11 recursuri ale Guvernului

Ilie Bolojan pierde pe bandă rulantă în instanță. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul Guvernului în cazul celor 11 hotărâri suspendate anterior de către Curtea de Apel la cererea social-democraților. Mai mult decât atât, surse apropiate Realitatea PLUS susțin că premierul interimar ar urma să fie audiat în aceste zile în dosarul care îl vizează pe controversatul afacerist Fănel Bogos.
Deciziile vizează hotărâri adoptate de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, contestate de Partidul Social Democrat. Suspendarea acestora rămâne în vigoare până la soluționarea pe fond a acțiunilor de anulare.
PSD a contestat 12 hotărâri ale Guvernului
Inițial, Partidul Social Democrat a contestat în instanță 12 hotărâri adoptate de guvernul interimar condus de Ilie Bolojan. Însă, hotărârea cu privire la strategia națională pentru conservarea biodiversității a fost ulterior retrasă de către Executiv.
Astfel, cele 11 hotărâri rămase au fost suspendate de către Curtea de Apel în două etape. Până la judecarea pe fond a acțiunilor de anulare, suspendarea a fost provizorie. Ulterior, guvernul a atacat deciziile, însă Înalta Curte a respins recursul în cazul acestora.
Ce măsuri sunt vizate
Printre hotărârile suspendate, se numără și cele cu privire la reorganizarea Ministerului Agriculturii, procedura de acordare a beneficiului pentru locuire și tranziție pentru persoanele adulte cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale și suspendarea dreptului de a conduce pentru amenzile de circulație necahitate.
Raluca Turcan îl apără pe Bolojan
La scurt timp după decizia magistraților, Raluca Turcan, unul dintre puținii liberali care a rămas alături de Ilie Bolojan după moțiunea de cenzură, a sărit să-l apere pe premierul interimar. Deputata i-a atacat dur pe social-democrați și a pus la îndoială decizia Înaltei Curți.
"Ce sincronizare perfectă! Ca să parafrazez o vorbă celebră: „PSD, stai liniștit, justiția lucrează pentru tine!” Nu așa arată o justiție legată la ochi. Așa începe să arate o justiție roșie. Voi ce ziceți de decizia ÎCCJ de azi? Mi se pare mie sau e prea mare coincidența cu planurile PSD?" - a scris Raluca Turcan pe rețelele sociale.
Bolojan, vizat și într-un alt dosar
În paralel cu disputa juridică privind hotărârile Guvernului, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Ilie Bolojan ar urma să fie audiat în perioada următoare într-un dosar care îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos.