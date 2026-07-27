Alertă în București! Tânără de 22 de ani, dată dispărută. Locuitorii au primit mesaje RO-Alert

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 iul. 2026, 10:59

O tânără de 22 de ani este căutată de polițiști în București, după ce a dispărut de acasă. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert și fac apel la populație pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea acesteia.

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