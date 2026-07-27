Alertă în București! Tânără de 22 de ani, dată dispărută. Locuitorii au primit mesaje RO-Alert

O tânără de 22 de ani este căutată de polițiști în București, după ce a dispărut de acasă. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert și fac apel la populație pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea acesteia.
O tânără de 22 de ani este căutată de polițiști
Autoritățile din Capitală au declanșat o amplă operațiune de căutare după dispariția unei tinere în vârstă de 22 de ani, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Pentru a sprijini găsirea acesteia, locuitorii din Sectorul 6 au primit mesaje RO-Alert, iar Poliția Capitalei solicită sprijinul cetățenilor.
Familia a anunțat dispariția după ce timp de două zile nu a mai reușit să ia legătura cu tânăra.
Tânăra a plecat de acasă și nu a mai fost văzută
Potrivit informațiilor transmise de autorități, Piron Iris Anastasia a plecat de la domiciliu în data de 24 iulie, în jurul orei 09:30, iar de atunci nu s-a mai întors.
După mai bine de 48 de ore fără niciun semn din partea acesteia, rudele au sesizat Poliția, iar oamenii legii au început imediat verificările pentru identificarea și localizarea tinerei.
În paralel, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din zona în care aceasta a fost văzută ultima dată, în speranța că cineva poate oferi informații utile.
Poliția Română face apel la populație
Numele tinerei figurează și în baza de date a Poliției Române, la categoria persoanelor dispărute.
Anchetatorii îi îndeamnă pe toți cei care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla Piron Iris Anastasia să contacteze de urgență autoritățile prin apel la 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.
Semnalmentele care pot ajuta la identificarea tinerei
În momentul dispariției, tânăra era îmbrăcată cu:
blugi negri;
cămașă crem cu motive florale;
hanorac gri-negru;
adidași în culori deschise.
Potrivit polițiștilor, aceasta are aproximativ 1,73 – 1,74 metri înălțime, cântărește în jur de 50 de kilograme, are constituție atletică, păr blond și lung, ochi albaștri și poartă ochelari de vedere.
Un detaliu important pentru identificare îl reprezintă cele trei tatuaje distinctive:
trei pisici tatuate pe braț;
trei gărgărițe tatuate pe spate;
un model popular tatuat pe unul dintre brațe.
Autoritățile continuă căutările
Poliția Capitalei continuă verificările și desfășoară activități specifice pentru găsirea tinerei, analizând toate informațiile care pot conduce la localizarea acesteia.
Autoritățile le reamintesc cetățenilor că orice detaliu, chiar dacă pare nesemnificativ, poate contribui la găsirea persoanei dispărute și îi îndeamnă să contacteze imediat serviciul de urgență 112 dacă o observă sau dețin informații relevante.