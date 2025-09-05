Potrivit RAR, mașinile abandonate creează disconfort vizual, afectează mediul înconjurător, ocupă spațiu util și blochează bani, iar numărul acestor vehicule pe spațiul public este în creștere.

Autoritatea a precizat că s-a alăturat demersurilor Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, lansând o campanie de conștientizare a proprietarilor.

”Disconfort vizual, mediu înconjurător afectat, spațiu util ocupat, bani blocați! Acestea sunt efectele cu impact major generate de dezinteresul unor persoane față de gestionarea corectă a vehiculelor de care nu mai au nevoie.

Numărul vehiculelor abandonate pe spațiul public este în creștere, după cum arată cifrele colectate de pe site-urile diverselor autorități publice. Acest lucru ne-a determinat să ne alăturăm demersurilor Ministerului Transporturilor si Infrastructurii și să derulăm o campanie de conștientizare a proprietarilor acestora”, arată RAR.

Ce trebuie să facă românii cu mașinile neutilizabile?

RAR recomandă, în spirit civic și din respect pentru mediu și pentru ceilalți cetățeni, ca vehiculele neutilizate să fie fie vândute unei alte persoane, astfel încât noul proprietar să le întrețină, fie reciclate prin programele de casare, ceea ce permite obținerea unor beneficii financiare și achiziționarea unui autovehicul mai puțin poluant.

Autoritatea a avertizat că vehiculele abandonate pot încurca traficul, ocupă spațiu care ar putea fi folosit mai eficient, poluează prin degradare și pot atrage penalizări financiare.

Mașinile vechi și abandonate sunt ridicate imediat

Vehiculele cu ITP și RCA nevalabile sunt ridicate de autoritățile locale și transportate în locuri special amenajate, de unde proprietarii pot reintra în posesie doar după achitarea taxelor și amenzilor.

RAR a încheiat mesajul printr-un apel la responsabilitate, invitând cetățenii să acționeze conștient pentru a evita neplăcerile generate de abandonarea vehiculelor.

”Vă rugăm să nu uitați că orice vehicul abandonat pe spatiul public poate încurca traficul, care oricum este congestionat, ocupă spațiu care ar putea fi folosit într-un mod mult mai eficient, poluează prin degradare și, în ultimă instanță, poate genera penalizări financiare.

Autoritățile locale iau în evidență aceste vehicule și, dacă au ITP și RCA nevalabile, le ridică și le transportă în locuri special amenajate, de unde proprietarii pot reintra în posesia doar după achitarea unor taxe și amenzi.

Prin urmare, vă invităm să acționați responsabil și conștient cu privire la toate neplăcerile care decurg din abandonarea vehiculelor care nu vă mai sunt de folos”, se arată pe pagina de Facebook a RAR.