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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Mai mulți angajați, concediați în urma unui algoritm bazat pe A.I

Inteligență artificială

Inteligență artificială

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 iul. 2026, 12:10
SursăRealitatea PLUS

Un grup de 26 de angajați ai companiei Meta a dat în judecată compania. Aceștia susțin că gigantul care deține principalele aplicații de socializare a folosit sisteme de inteligență artificială pentru a concedia oameni.

Angajați dați afară din companie în urma unui algoritm cu inteligență artificială

Instrumentele ar fi dezavantajat angajații cu dizabilități sau pe cei care au beneficiat de concedii medicale, parentale ori pentru îngrijirea familiei.

Procesul a fost deschis la Tribunalul Federal din California.

Totul face parte dintr-o restructurare care a vizat aproximativ zece la sută din personalul global al companiei, adică aproape opt mii de persoane.

Meta respinge acuzațiile și susține că inteligența artificială nu a decis cine urma să fie concediat.

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