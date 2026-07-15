Mai mulți angajați, concediați în urma unui algoritm bazat pe A.I

Publicat 15 iul. 2026, 12:10 Sursă Realitatea PLUS

Un grup de 26 de angajați ai companiei Meta a dat în judecată compania. Aceștia susțin că gigantul care deține principalele aplicații de socializare a folosit sisteme de inteligență artificială pentru a concedia oameni.

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