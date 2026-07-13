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Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Mamă surprinsă dormind la volanul unei Tesla cu doi copii mici în spate. Incidentul reaprinde disputa privind pilotul automat - VIDEO

Femeie adormita la volan

Femeie adormita la volan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 19:13
Actualizat13 iul. 2026, 19:15

O nouă controversă uriașă lovește Tesla, după ce o șoferiță a fost filmată în timp ce părea să doarmă la volan în timp ce mașina se deplasa cu circa 100 km/h, având doi copii mici pe bancheta din spate. Imaginile au devenit virale și au reaprins discuțiile despre siguranța sistemelor de conducere semi-autonomă.

Martora care a surprins scena, pe o autostradă din Canada, spune că femeia „părea să doarmă dusă”, în timp ce vehiculul se deplasa constant în trafic. Prezența copiilor în spate a amplificat reacțiile, mulți considerând incidentul un exemplu al riscurilor generate de încrederea excesivă în pilotul automat.

Clipul ridică semne de întrebare privind modul în care sistemele de navigație pot fi „păcălite”, de exemplu prin purtarea unor ochelari de soare care pot afecta detectarea privirii sau prin dezactivarea senzorilor tactili din volan, folosind dispozitive special concepute în acest scop.

Poliția a confirmat că investighează cazul, iar proprietara vehiculului ar putea fi vizată de sancțiuni severe, inclusiv pentru punerea în pericol a copiilor.

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