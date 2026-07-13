Mamă surprinsă dormind la volanul unei Tesla cu doi copii mici în spate. Incidentul reaprinde disputa privind pilotul automat - VIDEO

Publicat 13 iul. 2026, 19:13 Actualizat 13 iul. 2026, 19:15

O nouă controversă uriașă lovește Tesla, după ce o șoferiță a fost filmată în timp ce părea să doarmă la volan în timp ce mașina se deplasa cu circa 100 km/h, având doi copii mici pe bancheta din spate. Imaginile au devenit virale și au reaprins discuțiile despre siguranța sistemelor de conducere semi-autonomă.

Distribuie articolul